歐盟外長訪華談去風險 盼中國認真對待歐洲

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。（歐新社）

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）12日抵達中國，準備踐履歐盟 針對最大貿易夥伴中國採行的「去風險化」戰略，並為擬議今年舉行的高峰會奠定基礎。波瑞爾行前接受港媒專訪，他稱帶著3個目標訪華，希望中國可以更認真地對待歐洲。

法媒報導，以色列和巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）幾天前開戰，波瑞爾召集歐洲各國外交部長緊急集會，接著到訪中國。北京 呼籲交戰雙方「停火」。

之前兩度延宕的波瑞爾北京行可望進行到14日，期間他將與中國外長王毅 就雙邊關係、全球挑戰和貿易等議題展開會談。

歐盟表示，這是歐盟與中國一系列高層對話中最新的一場，最終將於今年稍晚的歐盟-中國高峰會達到最高潮。

在前稱推特、現已改名為X的社群媒體平台上，波瑞爾在其官方認證帳號中寫道：「剛降落中國，來跟我的對口官員王毅部長一起主持歐盟-中國戰略對話…這是與政府當局、學者和商業界代表共商歐中關係、重要區域和全球挑戰的重要訪問。」

觀察者網報導，出發前，波瑞爾接受了南華早報專訪。他道出了此行自己最想要與中國方面傳達的信息：希望中國可以更認真地對待歐洲。

波瑞爾表示，他有三個訪華目標，「我的首要目標是向中方重申，歐洲認真對待與中國的關係，不存在任何旨在破壞中國崛起的隱藏議程。同時我們期望中國更加認真地對待我們。」

第二個目標與雙邊經濟關係有關，「我要告訴中方，歐盟對目前的關係不滿。我們無意完全切斷與中國的關係，但尋求對華去風險」。第三個目標則是，「我們還可以嘗試在一些地區問題上合作，包括中東的以哈衝突升級」。