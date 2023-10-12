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以色列返中機票難求 經濟艙票價狂飆4倍、航班冒險超載

中國新聞組／北京12日電
受戰火影響，以色列返回中國的機票票價飆漲。圖為示意圖。(取材自界面新聞)
受戰火影響，以色列返回中國的機票票價飆漲。圖為示意圖。(取材自界面新聞)

以色列與哈瑪斯衝突持續，大批中國人欲從以色列返回中國，但受限僅一家航司運營直飛航班且部分航班取消，不僅一票難求，票價飆漲，部分航班還冒險超載。據報導，從特拉維夫飛深圳航班，經濟艙平日票價最低每張4080元（人民幣，下同），目前已達1萬7550元，公務艙/頭等艙票價更高達4萬670元。10月底、11月初出發的以色列旅遊團已部分取消。

界面新聞報導，目前僅有海南航空一家航司執行中國至以色列直飛客運航班，共有北京-特拉維夫、上海-特拉維夫、深圳-特拉維夫三條直飛航線，每條航線每周執行兩班往返。以哈衝突發生後，海南航空發布公告針對特定期間航班實施退改簽政策，但對更多滯留在以色列的旅客而言，面對航班的大面積取消，要回國並非一件易事。

一親歷者近日在社群媒體發文，講述以哈衝突爆發後艱難回國歷程時表示，他們搭乘8日自以色列回國航班，飛機延誤了5小時終於能起飛；但當日航班安全員稱，前序航班起飛冒了很大的風險，大部分乘客均已取消行程，旅客和乘務人員僅30多人，但回程航班已經滿艙甚至超載。

海南航空表示，海南航空以色列航線暫時未有調整。出於安全考慮，部分仍提前取消。但有不少滯留旅客迫切回國、需求高漲，而航空公司運力有限，導致機票價格攀升，目前已漲至15000元以上。

搜尋海南航空App，10月11日特拉維夫-北京首都航班，經濟艙票價16400元、公務艙/頭等艙票價高達38930元；10月13日特拉維夫-深圳航班，經濟艙票價達17550元，公務艙/頭等艙票價則為40670元。從平日票價來看，以11月17日為例，海南航空特拉維夫-深圳航班，經濟艙票價最低為4080元一張。 

也有不少旅客選擇中轉回國。16日特拉維夫-北京航班，需兩次中轉，票價僅4480元，其中經濟艙餘票顯示緊張，公務艙/頭等艙機票已售罄。

中國赴以色列旅遊團也受影響。途牛旅遊相關負責人表示，以色列的相關線路已經全部下線，平台正在積極協助旅客辦理退改業務；除以色列和約旦外，其他中東非方向的目的地仍正常出遊。春秋旅遊相關負責人也說，公司取消了9日出發的團隊，10月底、11月初出發的以色列旅遊團也已確認取消。

以色列 北京 航線

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