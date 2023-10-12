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黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

北京避談傷亡人數 學者：欲淡化哈瑪斯突襲災難

中國新聞組／北京12日電
微博上流傳被哈瑪斯抓捕的中國人照片和訊息。(取材自微博)
微博上流傳被哈瑪斯抓捕的中國人照片和訊息。(取材自微博)

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以色列以來，衝突持續升級，在以色列的華人也被捲入。自由亞洲電台報導，中國官方一直迴避通報受波及的本國公民死傷人數，對此，有學者認為，基於北京在外交支持巴勒斯坦，此舉旨在淡化哈瑪斯突襲對平民造成的災難性後果。

根據以色列中華商會的通報，截至本周二，已確認在這場衝突中，至少兩名在以中國人遭遇攻擊身亡，三人中彈受傷。

然而，報導稱，中國政府一直對中國公民在以哈衝突中的死傷人數諱莫如深。在中國外交部10日的例行記者會上，發言人汪文斌在回答中方是否掌握當地中國公民相關資訊時僅說：「有關信息正在持續核實了解當中。」

報導引述海外政論刊物「北京之春」榮譽主編胡平分析說，中國政府在外交上長期對巴勒斯坦的支持，限制了北京在以哈衝突中的站隊選項，而官方迴避通報具體中國公民死傷人數也是出於這種考量。「所以（中國）現在採取這樣一種態度，盡量避開，起碼也是淡化哈瑪斯造成的罪惡。」他說：「因為一報道這件事情就會引起人們對哈瑪斯所作所為的譴責，中國政府的既定方針是盡量迴避對巴勒斯坦有任何譴責。」

與中國政府的淡化不同，美國政府每日例行更新本國公民在此次衝突中的死傷。報導引述美聯社消息，美國總統拜登本周三確認，以哈衝突中，美國公民死亡人數較前一日的14人，上升至22人。

巴勒斯坦 哈瑪斯 北京

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