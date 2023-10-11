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被洗腦？中國網上「反猶太」蔓延 她解讀：缺乏優質資訊管道

中國新聞組／北京11日電
中國網路上的反猶太情緒高漲，大批網民批評以色列遭到攻擊是咎由自取。(取材自微博)
中國網路上的反猶太情緒高漲，大批網民批評以色列遭到攻擊是咎由自取。(取材自微博)

哈瑪斯7日突然對以色列展開攻擊以來，中國網路上的反猶太情緒高漲。大批網民批評以色列遭到攻擊是咎由自取，甚至還有人搬出納粹迫害猶太人對比以色列迫害巴勒斯坦人。分析認為，這可能是因為中國人所了解的哈瑪斯和以色列的資訊不對稱所造成的。

美國之音報導，以色列在遭到攻擊後8日正式向哈瑪斯宣戰，雙方已經有超過1600人死亡。中國外交部8日表示「深表關切」，呼籲各方冷靜克制，立即停火。在中國國家主席習近平與美國參議院多數黨領袖舒默會晤後，中國追加措辭稱表示「反對並譴責傷害平民的行為」。不過，中國一直沒有譴責哈瑪斯。

但在中國社群媒體上，大量評論人士和網友選擇明確站在哈瑪斯一方，呼應哈瑪斯的說法，譴責以色列。

民族主義部落客「子午俠士」在一篇微博帖文中寫道：「過去德國納粹不讓你們活，如今你不讓巴勒斯坦人活，這個世界，誰也別把誰逼到死角，否則，就是給自己挖墓。」

中國網路對以色列的批評除了集中在地緣政治領域外，也蔓延到了對猶太民族的攻擊。

「猶太人老是講二戰自己有多慘，歷史上自己有多慘，你別問為什麼，問就是種族歧視，問就是錢多遭憤世嫉俗，其實猶太人在二戰種族滅絕以前，在整個歐洲名聲都臭大街了，」 部落客「兔頭學姐張鐵根」寫道。

以色列在中國社媒上的帳號遭到了網友圍攻。在以色列駐廣州總領事館的一條有關哈瑪斯攻擊的微博貼文下，按讚最高的一則留言寫道：「打倒猶太恐怖主義和以色列新納粹」。以色列駐華使館的微博則是開啟了精選評論。

報導指出，對於中國網路上的反猶太情緒，中以學術交流促進協會創始人兼執行董事魏凱麗（Carice Witte）指出，這是來自對於現實的錯誤解讀。

「這是由於缺乏優質資訊的管道。我不會說在中國真的有反猶太主義或是對於以色列或猶太人的仇恨，」 她說。「這是洗腦的一種，這發生在你不知道到底在發生什麼的時候，你只被灌輸某一方的說法。這是可以理解的」。

國際關注以巴衝突升級；圖為一名婦女舉著標語，支持巴勒斯坦人。 (歐新社)
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以色列 猶太 哈瑪斯

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