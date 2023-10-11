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王文濤會舒默：希望美方精準界定「安全」邊界

記者黃雅慧／綜合報導
中國商務部長王文濤會見美國國會參議院多數黨領袖舒默，除關切美對華出口管制，也強調中國不迴避競爭，但美方應精準界定安全邊界。（取材自中國商務部官網）
中國商務部長王文濤會見美國國會參議院多數黨領袖舒默，除關切美對華出口管制，也強調中國不迴避競爭，但美方應精準界定安全邊界。（取材自中國商務部官網）

中國商務部昨發布，商務部長王文濤9日在北京會見美國參議院多數黨領袖舒默時強調，中美經貿關係本質是互利共贏，希望美方精準界定「安全」邊界，避免泛安全化、政治化與工具化。

舒默表示，美國會兩黨重視與中國的經貿關係，不尋求脫鉤，願加強溝通交流。另中國外交部發布中央外辦主任王毅與舒默會見談話內容，王毅提及烏克蘭危機戰火未停，中東地區硝煙又起，這些挑戰需要國際社會共同應對，中美也要發揮應有作用。

王文濤與舒默會面指出，中美經濟互補性遠大於競爭性，中美經貿關係的本質是互利共贏。雙方的發展進步完全可以成為對方的機遇而不是挑戰，合作是兩國唯一正確的選擇。中方不迴避競爭，但競爭要基於國際經貿規則，應是公平、良性的競爭。

他重點針對幾項問題表達關切，包括美對中的出口管制、投資限制、制裁中國企業、人員往來限制和中方在美投資企業享受公平待遇等。

據中方發布，舒默表示，美中經貿關係對兩國至關重要，美國會兩黨重視與中國的經貿關係，不尋求與中國脫鉤，願與中方加強溝通交流。

王毅會見舒默時指出，推動中美關係止跌企穩是正確之舉，符合兩國和世界共同利益。中美雙方要切實落實好兩國元首峇里島會晤的重要共識，爭取中美關係真正穩下來、好起來。雙方要尊重彼此人民選擇的發展道路，尊重對方核心利益，尊重各自發展權利。

舒默表示，願本著坦誠和相互尊重精神與中方加強接觸對話，負責任管控分歧，避免衝突。

王毅 投資 商務部

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