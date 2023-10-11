北京閃避譴責哈瑪斯 分析：暴露在中東外交雄心受限

哈瑪斯武裝分子突襲以色列，以色列南部雷姆集體農場附近一場音樂節受波及，事後現場狼藉一片，被焚的車輛10日仍留在原地。（Getty Images）

巴以開戰後，北京 當局籲雙方停火，但中國國家主席習近平迄今末表態譴責哈瑪斯 ，路透分析指北京在中東的外交雄心有其局限。中國的中東特使翟雋10日則與埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理通話，反對和譴責傷害平民的行為。這是北京在「中間態度」招致批評後，中國官員首次以不點名哈瑪斯的方式表達譴責。

中國外交部網站10日晚間發布翟雋與巴勒斯坦事務部長助理烏薩瑪通話內容。翟雋表示，中方對當前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成大量平民傷亡感到痛心。「我們反對和譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火。」

翟雋說，巴以衝突循環往復，癥結還是遲遲未能公正解決巴勒斯坦問題，根本出路在於落實「兩國方案」。國際社會應該以最大的緊迫感為推進「兩國方案」作出切實努力。烏薩瑪「高度贊賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上的公正立場」。

中國近年來以和平締造者的姿態介入中東和平斡旋，挑戰美國在中東的影響力。但是，中國在中東以及「一帶一路」框架下，「零敵人」的政策受到現實的檢驗。

荷蘭格羅寧根大學助理教授、北京和中東關係專家費蓋羅亞表示，當前中方對以巴衝突的態度，確實使北京位居中東要角的相關宣傳論調出現漏洞。

但路透指出，北京的回應相對低調，可能暴露北京在中東的外交雄心有其局限。倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生指出，中國希望在中東等世界各地受敬重，但終究不願處理真正棘手的區域問題，僅爭取較易得手的成果。

哈瑪斯突襲以色列 後，中國試圖在以巴間維持平衡，但以色列人並不埋單。

以色列駐中國使館官員8日表示，希望看到中國對哈瑪斯更加強烈的譴責；而中國外交部9日稱中國是以色列和巴勒斯坦共同的朋友，仍舊呼籲落實「兩國方案」。

德國之聲引述以色列國家安全研究所以中政策研究中心副主任拉維表示，這並非國與國之間的衝突，而是一場到其家中謀殺老人、婦女、孩童和嬰兒的恐怖襲擊。她認為中方提議「恢復和談、落實兩國方案」是對當前局面完全缺乏理解，「也絕不是我們從聲稱是我們朋友的人那裡所期待的」。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」中東及北非部助理研究員阿布杜表示，從以色列的反應來看，北京再次身陷地區衝突的交叉火力之中。對中國而言，哈瑪斯是平衡難題的一個代表。一方面，哈瑪斯受到伊朗的支持，後者是中國在該地區的核心夥伴之一。另一方面，以色列以及其他有影響力的重要海灣國家夥伴對哈瑪斯懷有戒心。