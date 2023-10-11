我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中領館遭襲擊 簽證處暫時關閉 民眾領簽白跑一趟

舊金山開唱 歌手陳奕迅吐槽「處處喪屍」惹議

北京閃避譴責哈瑪斯 分析：暴露在中東外交雄心受限

中國新聞組／北京11日電
哈瑪斯武裝分子突襲以色列，以色列南部雷姆集體農場附近一場音樂節受波及，事後現場狼藉一片，被焚的車輛10日仍留在原地。（Getty Images）
哈瑪斯武裝分子突襲以色列，以色列南部雷姆集體農場附近一場音樂節受波及，事後現場狼藉一片，被焚的車輛10日仍留在原地。（Getty Images）

巴以開戰後，北京當局籲雙方停火，但中國國家主席習近平迄今末表態譴責哈瑪斯，路透分析指北京在中東的外交雄心有其局限。中國的中東特使翟雋10日則與埃及外交部巴勒斯坦事務部長助理通話，反對和譴責傷害平民的行為。這是北京在「中間態度」招致批評後，中國官員首次以不點名哈瑪斯的方式表達譴責。

中國外交部網站10日晚間發布翟雋與巴勒斯坦事務部長助理烏薩瑪通話內容。翟雋表示，中方對當前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，對衝突造成大量平民傷亡感到痛心。「我們反對和譴責傷害平民的行為，呼籲立即停火。」

翟雋說，巴以衝突循環往復，癥結還是遲遲未能公正解決巴勒斯坦問題，根本出路在於落實「兩國方案」。國際社會應該以最大的緊迫感為推進「兩國方案」作出切實努力。烏薩瑪「高度贊賞中方長期以來在巴勒斯坦問題上的公正立場」。

中國近年來以和平締造者的姿態介入中東和平斡旋，挑戰美國在中東的影響力。但是，中國在中東以及「一帶一路」框架下，「零敵人」的政策受到現實的檢驗。

荷蘭格羅寧根大學助理教授、北京和中東關係專家費蓋羅亞表示，當前中方對以巴衝突的態度，確實使北京位居中東要角的相關宣傳論調出現漏洞。

但路透指出，北京的回應相對低調，可能暴露北京在中東的外交雄心有其局限。倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生指出，中國希望在中東等世界各地受敬重，但終究不願處理真正棘手的區域問題，僅爭取較易得手的成果。

哈瑪斯突襲以色列後，中國試圖在以巴間維持平衡，但以色列人並不埋單。

以色列駐中國使館官員8日表示，希望看到中國對哈瑪斯更加強烈的譴責；而中國外交部9日稱中國是以色列和巴勒斯坦共同的朋友，仍舊呼籲落實「兩國方案」。

德國之聲引述以色列國家安全研究所以中政策研究中心副主任拉維表示，這並非國與國之間的衝突，而是一場到其家中謀殺老人、婦女、孩童和嬰兒的恐怖襲擊。她認為中方提議「恢復和談、落實兩國方案」是對當前局面完全缺乏理解，「也絕不是我們從聲稱是我們朋友的人那裡所期待的」。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」中東及北非部助理研究員阿布杜表示，從以色列的反應來看，北京再次身陷地區衝突的交叉火力之中。對中國而言，哈瑪斯是平衡難題的一個代表。一方面，哈瑪斯受到伊朗的支持，後者是中國在該地區的核心夥伴之一。另一方面，以色列以及其他有影響力的重要海灣國家夥伴對哈瑪斯懷有戒心。

北京 哈瑪斯 以色列

上一則

陝西最大民企破產被查 銅業大亨何金碧傳失聯

下一則

遭中國關押多年 澳洲華裔記者成蕾獲釋 和2孩子團聚

延伸閱讀

逃過以色列7次暗殺 哈瑪斯「藏鏡人」密謀2年復仇

逃過以色列7次暗殺 哈瑪斯「藏鏡人」密謀2年復仇
以色列想鏟除哈瑪斯能成功嗎？看看阿富汗戰爭的例子

以色列想鏟除哈瑪斯能成功嗎？看看阿富汗戰爭的例子
25歲以色列安全官 帶領居民擊殺25名哈瑪斯武裝分子

25歲以色列安全官 帶領居民擊殺25名哈瑪斯武裝分子
以色列智慧圍堵 哈瑪斯「低科技」推土機就突破

以色列智慧圍堵 哈瑪斯「低科技」推土機就突破

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00

超人氣

更多 >
醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案

醬油開封後要不要冷藏？醬油大廠給出答案
同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議

同為44歲… 章子怡同框高圓圓 「骨相之美」掀熱議
洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃

洛杉磯珠寶店正當防衛 員工開槍劫匪倉皇逃
中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人
紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論

紐約男跳進911遺址深池 留下一灘血 當地安全再引議論