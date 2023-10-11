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美光遭中國制裁後 將首次參與上海進博會

記者黃雅慧／綜合報導
第一財經報導，美光方面透露將首次參與第六屆中國進博會。（美聯社）
第一財經報導，美光方面透露將首次參與第六屆中國進博會。（美聯社）

第一財經報導，美國半導體巨頭美光（Micron）10日透露，將參加於11月5日至10日在上海舉行的第六屆中國國際進口博覽會。這也是自進博會舉辦以來，美光首次參加該活動。美光方面透露，正在積極準備相關事宜。

中國國家網信辦5月稱，美光產品存在較嚴重網路安全問題隱患，對中國關鍵訊息基礎設施供應鏈造成重大安全風險，影響國家安全，要求中國關鍵訊息基礎設施運營者停止採購美光產品。

華爾街日報6月報導，美光預計，中國的禁令或使該公司在華收入半數不保。

但中國的制裁並未阻止美光加大在中國投資的戰略。美光6月宣布，未來幾年將對中國西安封測廠投資逾人民幣43億元(約5.9億美元)，除收購台灣半導體封測公司力成集團旗下的力成西安半導體封裝設備，也計畫在美光西安工廠增建新廠房，引入新生產線，製造行動DRAM、NAND及SSD產品，強化現有工廠的封裝和測試能力。

美光將向力成西安全體1200名員工提供新的勞動合約，新的投資項目還將額外增加500個就業職位。這使美光在中國的員工總數增加至逾4500人。

據了解，第六屆進博會將於11月5日至10日在上海線下舉辦。超過50個國家已確認參展，簽約參展的世界500強和行業龍頭企業數量已超過去年，包含全球15大整車品牌、10大醫療器械企業、10大工業電氣企業、3大礦業巨頭、4大會計師事務所、3大快遞公司等。

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