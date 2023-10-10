我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

北京對以巴衝突回應冷淡 路透：透露北京在中東外交角色侷限

編譯高詣軒／即時報導
哈瑪斯武裝分子突襲以色列，以色列南部雷姆集體農場附近一場音樂節受波及，事後現場狼藉一片，被焚的車輛10日仍留在原地。（Getty Images）
哈瑪斯武裝分子突襲以色列，以色列南部雷姆集體農場附近一場音樂節受波及，事後現場狼藉一片，被焚的車輛10日仍留在原地。（Getty Images）

中國3月宣布斡旋沙烏地阿拉伯和伊朗恢復外交關係的協議，展現北京成為中東外交要角的志向，但路透10日分析，對於近期以巴衝突再起，北京的回應相對低調，可能暴露北京在中東的外交雄心有其侷限。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯突襲以色列，已逾900以國人喪生。北京外交部發言人多次未能譴責哈瑪斯，而是呼籲衝突降溫，以巴應尋求「兩國方案」，支持巴勒斯坦獨立。陸外交部發言人汪文斌10日表示，中方高度關切以巴衝突，敦促各方停火，北京願與各方保持溝通，力促中東和平。

中國國家主席習近平本人尚未對此議題表態。報導指出，中方的中間態度已招致美國和以色列官員批評，部分指稱這削弱北京成為中東地區中立和平斡旋者的自許。

荷蘭格羅寧根大學助理教授、北京和中東關係專家費蓋羅亞（Bill Figueroa）向路透表示，當前中方對以巴衝突的態度，確實使北京位居中東要角的相關宣傳論調出現漏洞。

分析人士認為，北京的外交向來閃避風險，而以色列和哈瑪斯的衝突令北京外交官處境尷尬，尤其北京向來支持巴勒斯坦人，又和以色列盟友美國是對手關係。

新冠解封後，習近平致力在外交上與美國及其盟邦打對台，認為美國試圖壓抑北京發展。至今，北京和非西方的多邊組織深化關係，如金磚集團，也致力和俄羅斯、中東和全球南方國家強化連結。

但路透指出，北京長期的「不干涉」政策，有時會與中國在世界舞台扮演強權角色的目標相悖。倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生指出，習領導的中國希望在中東等世界各地受敬重，但終究不願處理真正棘手的區域問題，僅爭取較易得手的成果。

先前，北京中東問題特使翟雋曾與以色列、西岸的巴勒斯坦當局、阿拉伯聯盟和歐盟接觸，商討「兩國方案」和聯合國承認巴勒斯坦事宜，但北京和巴勒斯坦等方的長期區域關係，限制了北京的選項。

譴責哈瑪斯也可能潛在造成北京和俄國、伊朗對立。華府智庫史汀生研究中心中國項目主任孫韻表示，哈瑪斯幕後支持者不明，「很可能是中國的夥伴們」，俄國會因美國受中東問題分心而得利，伊朗也被西方媒體點名長期支持哈瑪斯；若北京譴責哈瑪斯攻擊，中方就負有採取行動的義務。

北京 哈瑪斯 巴勒斯坦

上一則

以巴衝突北京堅不鬆口批哈瑪斯惹議 學者：選邊站更危險

下一則

挑戰「中國水下珠峰」 知名潛水客韓頲失踨 他是吳京潛水導師

延伸閱讀

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普2017洩密俄再受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普2017洩密俄再受檢視
哈瑪斯揚言處決俘虜 以色列軍方發言人：無濟於事

哈瑪斯揚言處決俘虜 以色列軍方發言人：無濟於事
以色列：完全封鎖與加薩邊境 找到1500具哈瑪斯戰士遺體

以色列：完全封鎖與加薩邊境 找到1500具哈瑪斯戰士遺體
川普：哈瑪斯湧入美墨邊境密謀襲美 拜登移民政策惹禍

川普：哈瑪斯湧入美墨邊境密謀襲美 拜登移民政策惹禍

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
10月2日，中國選手李玲在比賽中。（新華社）

杭州亞運／中國「撐桿跳女王」奪金 賽後記者會髮飾有亮點

2023-10-03 01:03
創維創始人黃宏生拍影片透露，恒大許家印是用美國法律破產保護，把妻兒移民美國，資產存入美國，公然與國家為敵。（圖／取自騰訊視頻）

中國企業家痛斥恒大創辦人許家印：錢進美國、債留中國

2023-10-02 16:58

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治