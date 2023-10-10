北京對以巴衝突回應冷淡 路透：透露北京在中東外交角色侷限

哈瑪斯武裝分子突襲以色列，以色列南部雷姆集體農場附近一場音樂節受波及，事後現場狼藉一片，被焚的車輛10日仍留在原地。（Getty Images）

中國3月宣布斡旋沙烏地阿拉伯和伊朗恢復外交關係的協議，展現北京 成為中東外交要角的志向，但路透10日分析，對於近期以巴衝突再起，北京的回應相對低調，可能暴露北京在中東的外交雄心有其侷限。

巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 突襲以色列，已逾900以國人喪生。北京外交部發言人多次未能譴責哈瑪斯，而是呼籲衝突降溫，以巴應尋求「兩國方案」，支持巴勒斯坦獨立。陸外交部發言人汪文斌10日表示，中方高度關切以巴衝突，敦促各方停火，北京願與各方保持溝通，力促中東和平。

中國國家主席習近平本人尚未對此議題表態。報導指出，中方的中間態度已招致美國和以色列官員批評，部分指稱這削弱北京成為中東地區中立和平斡旋者的自許。

荷蘭格羅寧根大學助理教授、北京和中東關係專家費蓋羅亞（Bill Figueroa）向路透表示，當前中方對以巴衝突的態度，確實使北京位居中東要角的相關宣傳論調出現漏洞。

分析人士認為，北京的外交向來閃避風險，而以色列和哈瑪斯的衝突令北京外交官處境尷尬，尤其北京向來支持巴勒斯坦人，又和以色列盟友美國是對手關係。

新冠解封後，習近平致力在外交上與美國及其盟邦打對台，認為美國試圖壓抑北京發展。至今，北京和非西方的多邊組織深化關係，如金磚集團，也致力和俄羅斯、中東和全球南方國家強化連結。

但路透指出，北京長期的「不干涉」政策，有時會與中國在世界舞台扮演強權角色的目標相悖。倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生指出，習領導的中國希望在中東等世界各地受敬重，但終究不願處理真正棘手的區域問題，僅爭取較易得手的成果。

先前，北京中東問題特使翟雋曾與以色列、西岸的巴勒斯坦當局、阿拉伯聯盟和歐盟接觸，商討「兩國方案」和聯合國承認巴勒斯坦事宜，但北京和巴勒斯坦等方的長期區域關係，限制了北京的選項。

譴責哈瑪斯也可能潛在造成北京和俄國、伊朗對立。華府智庫史汀生研究中心中國項目主任孫韻表示，哈瑪斯幕後支持者不明，「很可能是中國的夥伴們」，俄國會因美國受中東問題分心而得利，伊朗也被西方媒體點名長期支持哈瑪斯；若北京譴責哈瑪斯攻擊，中方就負有採取行動的義務。