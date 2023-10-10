中「鋼鐵航母」 駛進非洲 入股鐵礦龍頭

「鋼鐵航母」中國寶武8日在官微發布消息稱，其子公司寶武資源與贏聯盟簽署西芒杜鐵礦北部區塊項目礦山合資公司股東協議。（取材自中國寶武官網）

「鋼鐵航母」中國寶武8日在官微發布消息稱，其子公司寶武資源與贏聯盟簽署西芒杜鐵礦北部區塊項目礦山合資公司股東協議，代表西芒杜鐵礦北部區塊項目開發進入實質性階段，不過中國寶武並未披露寶武資源在西芒杜鐵礦北部區塊合資公司中的持股比例。中國寶武除了鐵礦開發以外，也將支持當地基礎建設。意味著中國企業將參與全球儲量最大的未開發鐵礦。

西芒杜鐵礦位於非洲幾內亞 東南部的凱魯阿內省，是全球儲量最大、品質最高的未開發鐵礦，分為南北兩大區塊，初期具有年產1.2億噸高品質鐵礦石能力。

中國寶武是全球最大的鋼鐵生產商，去年的粗鋼產量達到1.32億噸。其作為鋼鐵航母，近年陸續開展兼併擴張舉動，包括2019年9月和馬鋼聯合重組 ，2019年底實質性控制重鋼，2020年8月和太鋼簽署重組協議，2022年再併中國中鋼集團。

中國寶武與贏聯盟將作為該項目的合作主體。贏聯盟是由新加坡 韋立國際集團、魏橋創業集團等共同組成的聯合體。新加坡韋立國際集團8日通過官微發布消息，上述合資公司股東協議簽署後，贏聯盟、寶武資源將繼續積極配合幾內亞和中國官方有關要求，以獲得西芒杜項目成功實施所需的必要審批。

中國寶武董事長胡望明表示，礦石資源安全關乎國家戰略，西芒杜項目對中國鋼鐵行業產業鏈供應鏈的安全性和韌性意義重大。

雖然擁有品質最高的鐵礦，但西芒杜鐵礦開發進度緩慢。1997年幾內亞政府對外轉讓西芒杜鐵礦探礦許可權起，西芒杜鐵礦的開發已延宕了26年，至今尚未正式量產。原因除了幾內亞複雜的政治局勢外，也與基建設施落後有關。

據了解，該鐵礦開發需要建設橫跨幾內亞東西部長度超過600公里的鐵路，以及西部沿海的港口等基礎設施。幾內亞政府曾表示，任何礦山開發商都必須修建橫跨該國的鐵路，以保證西芒杜開採的鐵礦石從幾內亞本國的港口出口，這大幅增加礦山開發成本。

基礎建設將迎來解套。跨幾內亞公司股東協議在3月正式簽署，該公司將成為跨幾內亞鐵路和港口基礎設施的未來所有者和經營者。在項目建成後的至少35年內，將為西芒杜鐵礦提供總共不低於每年1.2億噸的鐵礦運力。

跨幾內亞公司由幾內亞政府、贏聯盟、Simfer共同組建。贏聯盟、Simfer公司持股各42.5%，幾內亞政府持股15%。寶聯體擬通過持有贏聯盟的股份，穿透持有跨幾內亞公司20.825%的股權。而寶聯體由中國寶武牽頭，與中國主流鋼廠、基礎設施建設者和戰略投資者共同組建，是投資西芒杜鐵礦北部區塊項目的聯合體公司。換言之，中國寶武在推動過程扮演了重要角色。