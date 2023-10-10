美鬆綁禁令 允韓企三星、海力士在中製晶片

三星和SK在中國工廠，獲美同意可以進口美國半導體設備。此為示意圖。(取材自觀察者網)

南韓 總統辦公室表示，美國已通知南韓，無限期豁免三星 電子和SK海力士在中國的晶片 製造廠使用美國設備以生產晶片。這項最新決定對南韓晶片製造商來說，無異是一場及時雨。

韓聯社報導，南韓總統府9日表示，美國已經決定，三星電子和SK海力士可以無限期向其在中國的工廠供應晶片設備，而無需單獨獲得批准。在此之前，外界普遍預期，美國將延長對南韓晶片製造商的豁免，使他們無需獲得批准，即可讓美國晶片設備進入中國。

韓聯社說，美國政府已將三星電子和SK海力士在中國的晶片工廠，指定為「經過驗證的最終用戶」，此舉將允許美國出口商將指定的物品運送到預先批准的實體，進而減輕這兩家公司申請許可證的負擔。報導指出，美國商務部正在更新其「有效最終用戶」名單，這份名單將表明哪些實體可以獲得哪種技術的出口，一旦被列入名單，就無需再取得單獨出口許可。

南韓總統經濟事務高級秘書崔相穆說：「美國政府的決定，意味著我們半導體業者最重要的貿易問題已獲解決。」崔相穆表示，美國政府已將其決定通知了這兩家韓國企業，而且立即生效。

去年10月，美國宣布了一系列規則，限制對設立於中國的企業出口某些先進半導體製造設備和品項，顯然是為了減緩北京在關鍵領域的技術進步。由於擔心此舉會擾亂三星電子和SK海力士在中國的業務，這兩家南韓晶片業者獲得了一年的豁免。如今，美國政府這項最新決定，消除了這兩家業者在中國生產晶片的不確定性。

三星電子在中國西安市經營一家晶片製造工廠，該工廠的NAND快閃記憶體產量約占其全球產量的四成。三星在蘇州經營一座半導體封裝工廠。

三星發表聲明說：「透過與相關政府的密切協調，與我們在中國的半導體生產線運營相關的不確定性已大幅消除。」

SK海力士目前在中國經營多家工廠，其中一家位於東部城市無錫，這座工廠約占其全球DRAM晶片產量的一半。SK海力士也在聲明中指出：「我們歡迎美國政府延長出口管制條例豁免期限的決定。我們相信這項決定將有助於穩定全球半導體供應鏈。」