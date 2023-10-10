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解放軍潛艦誤入自家陷阱出事 網傳導火線是蘋果智能手表

中國新聞組／北京10日電
網傳解放軍093型核動力潛艦沉沒台灣海峽，導致55官兵全數罹難。(取材自微博)
網傳解放軍093型核動力潛艦沉沒台灣海峽，導致55官兵全數罹難。(取材自微博)

解放軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦早前被揭露於8月下旬在黃海發生事故，艦上55名官兵殉職。網上近日有消息傳出，這起事故與蘋果智能手表有關；傳聞稱中國官方認為，英國間諜透過竊聽一名水手的手表以追蹤中方的潛艦，該潛艦被迫改變路線才會陷入北京自己設下陷阱，導致這起事故。但相關訊息仍無法獲證實。

綜合媒體報導，X平台（前推特）一個署名「朱韻和」的帳號7日發文表示，中國境外持不同政見者聲稱獲得了中國共產黨調查的副本，其中包括西方的干預。習近平的首要任務似乎是指責西方干涉和竊聽解放軍海軍的行動。

文章稱，一名持不同政見者告訴每日郵報，「我們從中央軍事委員會得到了最新消息。 在這份機密報告中，中共認為軍情六處竊聽了廣東省海軍高級軍官的蘋果手表，導致了093-417事故的洩密。」

每日郵報早前報導，該艘潛艦於8月21日撞上解放軍海軍所設置用以攔截捕捉美國及其盟國潛艦之錨鍊障礙物，導致系統故障，並在黃海失蹤。中國官方否認發生了這一事件，但英國海軍情報官員私下裡確信發生這一事件。英國國防部官方拒絕發表評論。

解放軍 北京 國防部

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