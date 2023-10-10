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報告：中核潛艦隱形性能突破性發展「096型潛艇將成一場噩夢」

中國新聞組／北京10日電
圖為戰略核潛艦早前參加解放軍海軍成立70周年海上閱兵的畫面。（中新社）
圖為戰略核潛艦早前參加解放軍海軍成立70周年海上閱兵的畫面。（中新社）

分析人士和地區防務武官稱，中國有望在本世紀末將其096型彈道導彈潛艦投入使用，其靜音性能方面的突破，在一定程度上得益於俄羅斯技術。隨著中國開始研製新一代核潛艦，潛艦軍備競賽正在加劇，預計這將首次對美國及其盟國追蹤潛艦的努力構成挑戰。

美國之音報導，美國海軍戰爭學院5月份的一次會議上討論並由該學院中國海事研究所8月份發表的研究預測，監視中國的新艦艇將更加困難。有七名分析人士和三名駐亞洲武官對路透表示，這一結論是可信的。

報導引述研究人員之一、海軍技術情報分析師卡爾森 (Christopher Carlson)表示，「096型潛艦將成為一場噩夢。」「它們將非常、非常難以被發現。」

報導稱，不事聲張的跟蹤中國核動力彈道導彈潛艦（簡稱：SSBNs）的行動是美國海軍和印太地區其他軍隊增加部署和應急計畫的核心驅動力之一。當096型服役時，這種驅動力預計將會增強。

五角大樓去年11月表示，中國海軍正在例行使用老舊的以海南島為基地的094型艦艇在南海進行全武裝核威懾巡邏。但搭載中國最先進潛射「巨浪3型」（JL-3）彈道導彈的094型潛艦被認為噪音相對較大，這是軍用潛艦的致命傷。

報導提到，這份報告指出，096型潛艦能在隱身性、傳感器和武器方面與俄羅斯最先進的潛艦媲美。報告稱，能力的提升將對美國及其印太盟友產生「深遠」影響。該研究還詳細介紹了基於俄羅斯技術「模仿創新」的特定領域的潛在突破，包括泵式噴氣推進器和內部靜音裝置。

卡爾森對路透表示，他不相信中國已經獲得俄羅斯最新技術的「核心產品」，但會生產一艘隱身程度足以與莫斯科改進型阿庫拉級潛艦相媲美的潛艦。

「我們很難找到並追蹤改進型阿庫拉。」卡爾森說。

據報導，新加坡防務學者高瑞連表示，這項研究為改進中國彈道導彈核潛艦以及提高其隱秘的反潛戰能力的研究項目打開了一扇窗。

俄羅斯 新加坡

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