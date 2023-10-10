中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 （Hamas）7日軍事突襲以色列 ，一名25歲的中以混血兒遭哈瑪斯當眾擄走的視頻在中國社群網路流傳。媒體報導，輿論對其從關切到冷漠嘲諷，理由之一竟是她不算中國公民。而中國官方對於外媒提問則未證實或否認其公民身分。事件一度登上微博熱搜，不過周一已被微博屏蔽。

自由亞洲電台報導，根據網上流傳視頻，這名女子當時被多名武裝分子強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。以色列駐華使館8日證實，這名叫諾雅（Noa）的女子是北京出生的以色列華人 混血兒。她當時正在以色列南部參加音樂節，卻被哈瑪斯恐怖分子綁架，並被從以色列拖到了加沙。

報導指出，以色列中華商會也向中國南方都市報確認這一消息。商會表示，諾雅的母親是華人，目前當地華人圈正發起對她的幫助。

值此之際，中國網民的態度發生逆轉。有網友總結了四個理由，一是中國不承認雙重國籍，她是以色列人； 二、她是以色列國防軍現役海軍士兵； 三、她是在作戰行動中被俘虜；四、她所參加的音樂節主辦地在聯合國1573號決議中實為巴勒斯坦領土。有網友嘲諷稱：「不是中國人請另請高明吧！」