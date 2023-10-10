我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

彩虹糖禁令來了 1.2萬商品須改配方 加州業者喊漲價

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

中國新聞組／北京10日電
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日軍事突襲以色列，一名25歲的中以混血兒遭哈瑪斯當眾擄走的視頻在中國社群網路流傳。媒體報導，輿論對其從關切到冷漠嘲諷，理由之一竟是她不算中國公民。而中國官方對於外媒提問則未證實或否認其公民身分。事件一度登上微博熱搜，不過周一已被微博屏蔽。

自由亞洲電台報導，根據網上流傳視頻，這名女子當時被多名武裝分子強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。以色列駐華使館8日證實，這名叫諾雅（Noa）的女子是北京出生的以色列華人混血兒。她當時正在以色列南部參加音樂節，卻被哈瑪斯恐怖分子綁架，並被從以色列拖到了加沙。

報導指出，以色列中華商會也向中國南方都市報確認這一消息。商會表示，諾雅的母親是華人，目前當地華人圈正發起對她的幫助。

值此之際，中國網民的態度發生逆轉。有網友總結了四個理由，一是中國不承認雙重國籍，她是以色列人； 二、她是以色列國防軍現役海軍士兵； 三、她是在作戰行動中被俘虜；四、她所參加的音樂節主辦地在聯合國1573號決議中實為巴勒斯坦領土。有網友嘲諷稱：「不是中國人請另請高明吧！」

以色列 哈瑪斯 華人

上一則

報告：中核潛艦隱形性能突破性發展「096型潛艇將成一場噩夢」

下一則

以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

延伸閱讀

以色列音樂節遭哈瑪斯襲擊 志工：死者多近距離中彈

以色列音樂節遭哈瑪斯襲擊 志工：死者多近距離中彈
哈瑪斯1年前開始策畫突擊 情報官：伊朗提供數千萬美元武器

哈瑪斯1年前開始策畫突擊 情報官：伊朗提供數千萬美元武器
以總理內唐亞胡矢言重手回擊哈瑪斯 行動將「顛覆中東」

以總理內唐亞胡矢言重手回擊哈瑪斯 行動將「顛覆中東」
逾150名以人遭擄 哈瑪斯：以色列若不停火 不考慮人質談判

逾150名以人遭擄 哈瑪斯：以色列若不停火 不考慮人質談判

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
10月2日，中國選手李玲在比賽中。（新華社）

杭州亞運／中國「撐桿跳女王」奪金 賽後記者會髮飾有亮點

2023-10-03 01:03
創維創始人黃宏生拍影片透露，恒大許家印是用美國法律破產保護，把妻兒移民美國，資產存入美國，公然與國家為敵。（圖／取自騰訊視頻）

中國企業家痛斥恒大創辦人許家印：錢進美國、債留中國

2023-10-02 16:58

超人氣

更多 >
35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責

35個哈佛大學學生組織：以色列要對哈瑪斯襲擊負全責
新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視

新聞周刊：哈瑪斯突襲以色列 川普洩密給俄羅斯受檢視
「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊

「中共在哪？」男子駕車衝入舊金山中國領事館簽證處 遭槍擊
以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死

以色列軍方：哈瑪斯高層辛瓦被炸死
亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治

亞裔男衝撞舊金山中領館 流血下車問「中共在哪？」 中彈送醫不治