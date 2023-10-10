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以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

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以色列華人憶攻擊瞬間：遭無差別掃射 至少3人中彈

中國新聞組／北京10日電
以色列和巴基斯坦近期戰火升級，圖為當地受傷民眾。（美聯社）
以色列和巴基斯坦近期戰火升級，圖為當地受傷民眾。（美聯社）

以色列和巴勒斯坦7日爆發新一輪軍事衝突，截至目前，導致雙方超1100人死亡，數千人受傷。在以色列務工的華人在公路上遭到無差別掃射，他逃生時向以軍呼喊「China」，獲得協助送醫。據以色列華人商會統計，當地至少3中國人中彈、4中國人失聯。

新京報報導，許文7日駕車從內提沃特出發，與他同行的還有三名想前往特拉維夫採購物資的工人。他們在馬路上遇見一群拿著AK47的武裝人員，車輛遭到掃射，駕駛座前的擋風玻璃被多枚子彈擊中，其中兩枚直接擊穿了玻璃和駕駛座，車後排一名工人的腹部、腿部均被子彈擊中。

車被逼停在公路上後，對方發現許文是華人後，便未再射擊。

許文說，當時在同一條公路上，多輛車被逼停在路邊。他們躲進草叢，離雙方交戰處只有不到200米的距離。1小時後槍聲逐漸平息。周圍有人開始呼救，許文朝以色列軍方呼喊「China、China」引起注意，在軍方幫助下，受傷的工友被送往醫院，他與另兩名工人則被送往1公里外的防空洞避險。

金羊網報導，以色列中華商會的工作人員徐蓉（化名）稱，據以色列中華商會的統計，目前至少有3名中國人中彈，還有4名中國人處於失聯狀態。「商會正在協助使館發布信息，尋找失聯人員」。

徐蓉居住在特拉維夫的本-古里安國際機場附近，而這裡是哈瑪斯宣布攻擊的地區之一。

「哈瑪斯一般會在晚上發射飛彈」，徐蓉說，以色列有專門的襲擊預警軟件，飛彈來襲前就能收到手機通知，如果預測落點在附近，還會拉起防空警報。每次收到預警，徐蓉就會和家人躲進安全屋。

正在雷霍沃特訪學的中國留學生張同學也經歷飛彈襲擊，7日早上，他在睡夢中被警報聲驚醒，「以為自己在做夢，反應了一會兒，聽到火箭彈在空中被攔截的聲音，知道肯定起衝突了」。

以色列 華人 哈瑪斯

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