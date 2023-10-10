以巴衝突北京堅不鬆口批哈瑪斯惹議 學者：選邊站更危險

以色列駐中國使館官方微博９日曾短暫封閉。（微博截圖）

以巴衝突升級，以色列 宣布進入戰爭狀態。此前呼籲各方冷靜克制、立即停火的中國外交部，因為未譴責哈瑪斯 引發以色列和美國反彈。在以色列駐華大使館要求中國予聲援與支持後，中國外交部9日再稱，高度關注以巴衝突，「反對和譴責傷害平民的行為」，但仍沒譴責哈瑪斯。有學者分析指，「以巴和談機會低，中國選邊站更危險」。

中國外交部發言人毛寧9日表示，中國反對任何可能擴大衝突、損害地區穩定的行動，希望儘快實現停火，恢復和平。毛寧還說：中方將繼續為此與國際社會不懈努力。毛寧指出，外交部已經第一時間啟動了領事保護應急機制，她也提醒當地的中國公民密切關注當地安全形勢，強化安全防範措施，避免外出。

二輪記者會表態後，中國為什麼不譴責哈瑪斯的極端攻擊成為各國的疑問。

中央社報導，中國人民大學國際關係學院國際政治系教授時殷弘表示，中國一貫的傳統立場就是不選邊站、呼籲調停，儘管目前雙方和談可行性很低，不過選邊站是更加危險的。

時殷弘稱，目前中國政府立場很明確，希望衝突雙方保持克制，透過和談最終建立巴勒斯坦國來解決問題；不過目前在可預見情況下，這不會被雙方接受。

他指出，伊斯蘭主義運動組織哈瑪斯發動大規模襲擊，看得出來是孤注一擲；以色列政府宣告「戰爭狀態」，民眾也是群情激憤，「中國的主張看來合理，但是在目前來看，甚至是可預見的未來大概不會有可行性，因為衝突雙方不會接受」。

上海一名熟稔國際事務學者分析，中國在以巴衝突升級一事上處境尷尬，北京先前促成伊朗 、沙烏地阿拉伯復交獲得聲量，展現了國際影響力，伊朗現卻是哈瑪斯資助金主，長期與伊朗有往來的中國也被捲入其中。

環球時報社評指出，美西方有不少輿論在試圖製造「選邊站隊」的壓力，挨個細數哪些國家沒有譴責哈馬斯。說實話，「華盛頓沒有資格在這個問題上教育任何人」。

社評說，這次仍然看到，美國和不少西方國家的言行和做法，實際上還是在拱火，而不是讓事態降溫。這是美西方國家在很多衝突地區的一貫表現，它們為危機的化解製造出了實質性障礙。