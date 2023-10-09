王毅在北京會舒默 雙方會談內容未公布

中共中央外辦主任王毅（右）9日在北京與美國參院多數黨領袖舒默（中）舉行會談。（Getty Images）

據央視CGTN報導，中共中央外辦主任王毅 9日在北京 與美國參院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）舉行會談。舒默7日從上海開啟此次訪華行程，其下一站將訪問西安。但報導並未透露雙方會談內容。

舒默7日與上海市委書記陳吉寧會面時指出，美方重視美中關係，不尋求同中國脫鈎或衝突，但不少美國人覺得中國沒有公平對待美企。陳吉寧則表示，歡迎美國企業通過上海深耕中國市場，願持續擴大經貿往來。

對於舒默率領由六名國會兩黨參議員 組成的代表團此次訪問中國，中國人民大學國際事務研究所所長王義桅日接受香港中通社訪問時表示，受新冠疫情影響，美國國會議員多年沒和中國建立直接接觸，本次訪問本身就很難得。

王義桅稱，目前美國政治內鬥、兩黨矛盾激化，炒作中國話題也未解決美國的問題，美國國會有意願「換種打法」，與中國進行接觸。美國國會對於塑造美國輿論非常重要，也會影響美國對華關係，參議員訪華也可以了解中國敘事，避免矛盾升級。

自今年6月以來，已有多名美國高層官員訪華，尋求緩和中美關係。遼寧大學美國與東亞研究院院長呂超教授指出，美國國會作為反華的大本營，不斷掀起反華的熱浪，不少官員訪華時談得不錯，回到美國後被國會指責對華軟弱。國會參議員訪華的意義不亞於高官訪華，反而對於中美關係改善更具積極意義。