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習近平令改進外宣：敢於善於鬥爭「加強正面宣傳」

中國新聞組／北京9日電
習近平強調，要堅定文化自信。圖為今年6月習近平在中國國家版本館考察。(新華社)
習近平強調，要堅定文化自信。圖為今年6月習近平在中國國家版本館考察。(新華社)

中共總書記習近平日前表示，宣傳思想文化工作事關黨的前途命運和國家長治久安，是一項極端重要的工作，要著力提升新聞輿論傳播力、加強國際傳播能力建設，還要「敢於善於鬥爭」。

新華社報導，「全國宣傳思想文化工作會議」7日至8日在北京召開。中共中央書記處書記蔡奇出席會議並講話，會上傳達了習近平重要指示。

習近平強調，世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵時期，宣傳思想文化工作面臨新形勢新任務，必須要有新氣象新作為。

他提出，要著力建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，著力提升新聞輿論傳播力、引導力、影響力、公信力，著力加強國際傳播能力建設、促進文明交流互鑒等，不斷提升國家文化軟實力和中華文化影響力。

習近平強調，各級黨委要把做好宣傳思想文化工作作為「重大政治責任」扛在肩上，確保黨中央關於文化建設的決策部署落到實處。各級宣傳文化部門要強化政治擔當，「勇於改革創新，敢於善於鬥爭」，不斷開創新時代宣傳思想文化工作新局面。

會議強調，鞏固壯大奮進新時代的主流思想輿論，「以強信心為重點加強正面宣傳」，提高輿論引導能力。加強和改進對外宣傳工作，增強中華文明傳播力、影響力。「堅決有效防範化解意識形態風險，敢於亮劍、敢於鬥爭」。

習近平 中共 北京

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