我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

主導設計兩代4型艦艇 中國導彈驅逐艦之父潘鏡芙93歲病逝

中國新聞組／北京9日電
潘鏡芙首次在051型驅逐艦上安裝艦上導彈，將導彈、艦炮和反潛武器等單個裝備組成武器系統，大大提高了命中率。(取材自央視)
潘鏡芙首次在051型驅逐艦上安裝艦上導彈，將導彈、艦炮和反潛武器等單個裝備組成武器系統，大大提高了命中率。(取材自央視)

被譽為「中國導彈驅逐艦之父」的中國工程院院士潘鏡芙，8日在上海華東醫院病逝，享年93歲。潘鏡芙歷任中國船舶集團第七〇一研究所副所長、驅逐艦總設計師。主持設計中國兩代四種型號導彈驅逐艦。

綜合央視軍事微信公號、香港01報導，1930年，潘鏡芙出生在浙江湖州一個商人家庭。1952年，潘鏡芙從浙江大學電機系畢業後，進入華東電工局，在上海電機廠從事汽輪發電機的設計工作。

1955年3月，潘鏡芙被調往第一機械工業部船舶工業管理局產品設計分處工作，開始了他的船舶設計事業。

報導稱，在沒有可以借鑑的設計經驗，缺乏計算機設備、技術資料乃至技術標準的情況下，潘鏡芙瞄準國際最先進水平、攻堅克難，帶領團隊做了許多開創性工作。1962年，中國自行研製第一艘護衛艦，潘鏡芙頂住壓力，將當時通行的直流電制改為更可靠、更經濟的交流電制。從此，中國其他各型號艦艇的建造均採用交流電制，延續至今。

據報導，受命主持中國第一代051型導彈驅逐艦總體設計工作那一年，潘鏡芙不過35歲。潘鏡芙首次在051型驅逐艦上安裝艦上導彈，將導彈、艦炮和反潛武器等單個裝備組成武器系統，大大提高了命中率。

1971年，第一艘051型國產導彈驅逐艦完成試航交船。首艦導彈系統在靶場試驗時，四發四中，拉開了海軍艦船系統工程設計的序幕。

上世紀80年代中期，潘鏡芙再次擔任中國第二代052型導彈驅逐艦的總設計師。他採用系統工程思想，做到艦船綜合性能兼優，實現了作戰指揮自動化，縮小了與世界先進水平的差距。

1994年5月8日，112艦正式交付海軍使用，被命名為「哈爾濱」號。此後，在112艦的研製基礎上，潘鏡芙帶領團隊立足國產化，採用中國國內新技術和新設備，研製出了113艦，交付海軍使用後，被命名為「青島」號。

報導稱，自此，中國自主設計的導彈驅逐艦實現了從無到有的突破，一掃中國海軍裝備落後的舊貌。而潘鏡芙成功主持設計了中國兩代四種型號導彈驅逐艦，在驅逐艦的總體設計、全武器綜合作戰系統和電磁兼容等高新技術領域完成大量開拓性工作，縮小了與世界先進水平的差距，對提高中國海上防禦作戰能力起到了重要作用。

潘鏡芙1995年在江南造船廠。(取材自央視)
潘鏡芙1995年在江南造船廠。(取材自央視)

微信 香港

上一則

化解以巴衝突 中國駐聯合國代表呼籲推進「兩國方案」

下一則

王毅在北京會舒默 雙方會談內容未公布

延伸閱讀

舊金山艦隊周 藍天使飛行表演隊航空秀吸睛

舊金山艦隊周 藍天使飛行表演隊航空秀吸睛
BBC直擊 中國海警艦艇擋菲律賓補給船入仁愛暗沙

BBC直擊 中國海警艦艇擋菲律賓補給船入仁愛暗沙
台前海軍艦長爆馬文君釋出潛艦國造資料給韓人 馬辦否認

台前海軍艦長爆馬文君釋出潛艦國造資料給韓人 馬辦否認
英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

熱門新聞

中國有大學生因被餐廳收取「餐具費」，而直接將整組餐具帶回家。(圖／擷自《白鹿視頻》)

大學生被收餐具費「整組帶走」網讚：做了我不敢做的事

2023-10-03 13:37
恆大集團主席許家印被證實違法犯罪後，恆大集團旗下的一個大型歌舞團在中國網路上曝光。(取自微博)

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

2023-10-01 14:15
英國皇家海軍機密文件顯示，中共解放軍海軍一艘093「商」級核動力攻擊潛艦於8月下旬在黃海發生意外，艦上55名官兵，包括艦長在內，全部殉職。此前中國曾否認。(路透)

英媒披露密件：中國核潛艦確在黃海失事 55官兵罹難

2023-10-04 12:26
中國恒大董事會主席許家印被採取強制措施，許家印經營恒大的各種手段近期再度被拿出來檢視。(路透)

龐氏分紅？恒大12年負債深不見底 許家印卻賺75億美元

2023-10-01 13:42
9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
10月2日，中國選手李玲在比賽中。（新華社）

杭州亞運／中國「撐桿跳女王」奪金 賽後記者會髮飾有亮點

2023-10-03 01:03

超人氣

更多 >
FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶
參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體
以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」
詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪
哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生