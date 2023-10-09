主導設計兩代4型艦艇 中國導彈驅逐艦之父潘鏡芙93歲病逝
被譽為「中國導彈驅逐艦之父」的中國工程院院士潘鏡芙，8日在上海華東醫院病逝，享年93歲。潘鏡芙歷任中國船舶集團第七〇一研究所副所長、驅逐艦總設計師。主持設計中國兩代四種型號導彈驅逐艦。
綜合央視軍事微信公號、香港01報導，1930年，潘鏡芙出生在浙江湖州一個商人家庭。1952年，潘鏡芙從浙江大學電機系畢業後，進入華東電工局，在上海電機廠從事汽輪發電機的設計工作。
1955年3月，潘鏡芙被調往第一機械工業部船舶工業管理局產品設計分處工作，開始了他的船舶設計事業。
報導稱，在沒有可以借鑑的設計經驗，缺乏計算機設備、技術資料乃至技術標準的情況下，潘鏡芙瞄準國際最先進水平、攻堅克難，帶領團隊做了許多開創性工作。1962年，中國自行研製第一艘護衛艦，潘鏡芙頂住壓力，將當時通行的直流電制改為更可靠、更經濟的交流電制。從此，中國其他各型號艦艇的建造均採用交流電制，延續至今。
據報導，受命主持中國第一代051型導彈驅逐艦總體設計工作那一年，潘鏡芙不過35歲。潘鏡芙首次在051型驅逐艦上安裝艦上導彈，將導彈、艦炮和反潛武器等單個裝備組成武器系統，大大提高了命中率。
1971年，第一艘051型國產導彈驅逐艦完成試航交船。首艦導彈系統在靶場試驗時，四發四中，拉開了海軍艦船系統工程設計的序幕。
上世紀80年代中期，潘鏡芙再次擔任中國第二代052型導彈驅逐艦的總設計師。他採用系統工程思想，做到艦船綜合性能兼優，實現了作戰指揮自動化，縮小了與世界先進水平的差距。
1994年5月8日，112艦正式交付海軍使用，被命名為「哈爾濱」號。此後，在112艦的研製基礎上，潘鏡芙帶領團隊立足國產化，採用中國國內新技術和新設備，研製出了113艦，交付海軍使用後，被命名為「青島」號。
報導稱，自此，中國自主設計的導彈驅逐艦實現了從無到有的突破，一掃中國海軍裝備落後的舊貌。而潘鏡芙成功主持設計了中國兩代四種型號導彈驅逐艦，在驅逐艦的總體設計、全武器綜合作戰系統和電磁兼容等高新技術領域完成大量開拓性工作，縮小了與世界先進水平的差距，對提高中國海上防禦作戰能力起到了重要作用。
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