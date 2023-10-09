主導設計兩代4型艦艇 中國導彈驅逐艦之父潘鏡芙93歲病逝

潘鏡芙首次在051型驅逐艦上安裝艦上導彈，將導彈、艦炮和反潛武器等單個裝備組成武器系統，大大提高了命中率。(取材自央視)

被譽為「中國導彈驅逐艦之父」的中國工程院院士潘鏡芙，8日在上海華東醫院病逝，享年93歲。潘鏡芙歷任中國船舶集團第七〇一研究所副所長、驅逐艦總設計師。主持設計中國兩代四種型號導彈驅逐艦。

綜合央視軍事微信 公號、香港 01報導，1930年，潘鏡芙出生在浙江湖州一個商人家庭。1952年，潘鏡芙從浙江大學電機系畢業後，進入華東電工局，在上海電機廠從事汽輪發電機的設計工作。

1955年3月，潘鏡芙被調往第一機械工業部船舶工業管理局產品設計分處工作，開始了他的船舶設計事業。

報導稱，在沒有可以借鑑的設計經驗，缺乏計算機設備、技術資料乃至技術標準的情況下，潘鏡芙瞄準國際最先進水平、攻堅克難，帶領團隊做了許多開創性工作。1962年，中國自行研製第一艘護衛艦，潘鏡芙頂住壓力，將當時通行的直流電制改為更可靠、更經濟的交流電制。從此，中國其他各型號艦艇的建造均採用交流電制，延續至今。

據報導，受命主持中國第一代051型導彈驅逐艦總體設計工作那一年，潘鏡芙不過35歲。潘鏡芙首次在051型驅逐艦上安裝艦上導彈，將導彈、艦炮和反潛武器等單個裝備組成武器系統，大大提高了命中率。

1971年，第一艘051型國產導彈驅逐艦完成試航交船。首艦導彈系統在靶場試驗時，四發四中，拉開了海軍艦船系統工程設計的序幕。

上世紀80年代中期，潘鏡芙再次擔任中國第二代052型導彈驅逐艦的總設計師。他採用系統工程思想，做到艦船綜合性能兼優，實現了作戰指揮自動化，縮小了與世界先進水平的差距。

1994年5月8日，112艦正式交付海軍使用，被命名為「哈爾濱」號。此後，在112艦的研製基礎上，潘鏡芙帶領團隊立足國產化，採用中國國內新技術和新設備，研製出了113艦，交付海軍使用後，被命名為「青島」號。