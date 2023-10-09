中國留學生：住處連夜轟炸聲 室友都被徵兵了 「這回玩真的」

中國留學生Yumi講述在以色列遭遇的嚇人經歷。(取材自新民周刊)

以色列 與巴勒斯坦 戰火再起，許多在以色列的中國人都覺得這回「玩真的」。他們說，以往以巴多是零星衝突，但這次防空警報不斷，離住處不到300公尺，一夜就能聽得到密集轟炸聲，多處冒出黑煙。一位中國博士生說「我兩個室友都被徵兵走了」；當地中國人群組已炸開了鍋，大家尋求互助；有中國女教師擔心遇襲，穿著旗袍外出購物，景況只有「嚇人」形容。

從當地時間月7日早上6點半開始，身處以色列中部雷霍沃特的魏茨曼科學研究所中國博士生Yumi的手機就響個不停。新民周刊報導，Yumi說，在以色列的人都會下載空襲就會收到預警訊息的App，可就近躲避至以色列的建築裡都會設置的「安全屋」。但以往多數火箭彈都被以色列的「鐵穹」攔截，所以即使收到預警訊息，很多人也未必第一時間抵達安全屋。

但這一次，Yumi感受到了明顯不同。一方面，離她家兩三百米就有一處大樓被火箭擊中而冒出黑煙；另一方面，不僅她的兩個室友都被徵兵走了，「我樓下的鄰居也穿好軍裝去當預備役了」。哈瑪斯 發動軍事行動日，正是今年「住棚節」結束的第一天，許多人還沉浸在住棚節的節日氣氛中。且這次哈瑪斯還襲擊了以色列急救組織「紅色大衛盾」，讓以色列民眾十分憤慨。

澎湃新聞引述在以色列結婚工作的華人丹妮（化名）說，7日早上9點防空警報響起，「怎麼莫名其妙就丟火箭彈了？我猶豫了十秒，發現情況是真的」，她趕緊招呼孩子和來以色列探訪她的父母一起躲進安全屋。十幾秒後，她清楚地聽到了爆破的聲音。幼兒園家長群和鄰居群炸開了鍋：「大家都沒事吧？！」「大家千萬別出門！」7日晚，她接連收到幼兒園停課及公司停工的通知。

在以色列一所高校任教的中國女教師高女士透露，襲擊事件發生後，她出去超市買物資時有同事囑咐她裹著國旗可以確保安全，但她沒有國旗，只有旗袍，於是改為穿著旗袍到超市。她是出門跑步時聽到巨響，才意識到以色列遭到空襲，學校的副校長和同事立即要她趕緊回酒店房間不要出外。每聽到一次爆炸聲，酒店便有些人會往下跑，「後來估計感覺都已經跑空了」。