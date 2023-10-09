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以巴衝突 北京未譴責 發聲明籲讓巴勒斯坦建國

中國新聞組／北京9日電
以色列與巴勒斯坦衝突升級，當地建築物上空升起滾滾濃煙。(Getty Images)
以色列與巴勒斯坦衝突升級，當地建築物上空升起滾滾濃煙。(Getty Images)

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）7日向以色列發動軍事突擊，釀重大死傷。多國政府強烈譴責暴力，與巴勒斯坦友好的中國發表聲明，但僅呼籲各方冷靜克制、立即停火，並稱平息以巴衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，支持巴勒斯坦獨立建國。對於北京未能譴責哈瑪斯，以色列敦促中國提供聲援。

綜合媒體報導，以巴戰火在中國網路上掀起一片熱議。多名具官媒背景的博主都認為，哈瑪斯的襲擊突然而有力，中國可望介入調停。但有觀察人士說，中國未經營其與哈瑪斯的關係，在中東的影響力也不及美國，恐無力扮演任何調停角色。

據中國外交部網站發布的新聞稿，中方對當前以巴緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化。

這份以中國外交部發言人名義發布的新聞稿指出，以巴衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不前。「平息以巴衝突的根本出路在於落實『兩國方案』，建立獨立的巴勒斯坦國。」呼籲國際社會應增強緊迫感，加大對巴勒斯坦議題的投入，推動以巴雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。

北京當局在台海問題堅決不接受「一邊一國」論述，如今要求以色列接受巴勒斯坦獨立建國，對此，台灣政治大學美籍學者南樂在X平台（前身推特）嘆：「諷刺極了！」

巴勒斯坦總統今年6月曾訪問中國，並與中國國家主席習近平就「巴勒斯坦地區形勢和國際事務」舉行會談，兩國元首還宣布建立中巴戰略夥伴關係。兩國聯合聲明指出，中方堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權的、獨立的巴勒斯坦國。支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國；支持巴勒斯坦在「土地換和平」原則、聯合國有關決議、「兩國方案」等基礎上同以色列恢復和談。

美國之音報導，以色列駐華大使館敦促北京與以色列站在一起。以色列駐華大使館在X平台上寫道：「我們希望中國能夠在以色列困難時刻向以色列提供聲援和支持。」

喬治城大學亞洲研究助理教授丹尼斯·懷爾德對美國之音表示，「中國與以色列有著牢固的關係，但這是基於以色列願意向中國轉移技術，包括軍事技術。 中國和以色列的經濟關係十分牢固，但外交上存在巨大分歧。例如，中國與伊朗保持著密切的關係。 中國始終支持巴勒斯坦民族事業，因此在政治上反對以色列的許多政策。」

此外，對於中國在中東真正的調停實力，位於台北、曾任駐特拉維夫台北經濟文化辦事處代表的張國葆並不表樂觀。他認為，雖然中國跟巴勒斯坦關係良好，且一向選擇跟第三世界國家站在一起，但中國想要介入以巴問題，遠較早前調停伊朗跟沙烏地阿拉伯間的糾紛更加困難。

巴勒斯坦 以色列 哈瑪斯

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