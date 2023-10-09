化解以巴衝突 中國駐聯合國代表呼籲推進「兩國方案」
據中新社報導，聯合國安理會8日就巴以局勢舉行緊急磋商。中國常駐聯合國代表張軍在磋商中就當前巴以局勢闡述中方立場，呼籲有關各方保持克制，避免衝突局勢進一步升級。
張軍表示，中方對以色列同巴勒斯坦加薩地帶武裝組織爆發激烈衝突表示嚴重關切，衝突造成大規模平民傷亡令人痛心。中方對局勢進一步惡化的前景深感憂慮。
張軍稱，中方譴責一切針對平民的暴力和襲擊。中方呼籲有關各方保持最大克制，避免衝突局勢進一步升級，盡快實現停火。所有各方都有義務遵守國際人道法，避免對平民和民用設施的襲擊與破壞。
張軍指出，當前地面形勢十分脆弱。中方支持聯合國秘書長和有關國家開展斡旋，推動局勢盡快降溫。安理會要保持密切關注，隨時準備為推動對話、實現停火、恢復和平採取必要行動。
他表示，巴以局勢之所以屢陷危機，根本上是由於中東和平進程偏離正確軌道，「兩國方案」基礎不斷受到侵蝕，聯合國相關決議沒有得到切實執行。國際社會和當事方必須著力打破惡性循環，超越零敲碎打的危機管控，以最大的緊迫感為推進「兩國方案」作出切實努力。
所謂「兩國方案」是指建立獨立的巴勒斯坦國，與以色列實現持久和平共處的方案。北京認為，以巴兩國共存是解決中東問題最佳、且是唯一的途徑。
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