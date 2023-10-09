化解以巴衝突 中國駐聯合國代表呼籲推進「兩國方案」

中國常駐聯合國代表張軍8日在聯合國安理會重申北京當局對於以巴問題的立場，呼籲國際社會以最大的緊迫感為推進「兩國方案」作出切實努力。（美聯社）

據中新社報導，聯合國 安理會8日就巴以局勢舉行緊急磋商。中國常駐聯合國代表張軍在磋商中就當前巴以局勢闡述中方立場，呼籲有關各方保持克制，避免衝突局勢進一步升級。

張軍表示，中方對以色列 同巴勒斯坦 加薩地帶武裝組織爆發激烈衝突表示嚴重關切，衝突造成大規模平民傷亡令人痛心。中方對局勢進一步惡化的前景深感憂慮。

張軍稱，中方譴責一切針對平民的暴力和襲擊。中方呼籲有關各方保持最大克制，避免衝突局勢進一步升級，盡快實現停火。所有各方都有義務遵守國際人道法，避免對平民和民用設施的襲擊與破壞。

張軍指出，當前地面形勢十分脆弱。中方支持聯合國秘書長和有關國家開展斡旋，推動局勢盡快降溫。安理會要保持密切關注，隨時準備為推動對話、實現停火、恢復和平採取必要行動。

他表示，巴以局勢之所以屢陷危機，根本上是由於中東和平進程偏離正確軌道，「兩國方案」基礎不斷受到侵蝕，聯合國相關決議沒有得到切實執行。國際社會和當事方必須著力打破惡性循環，超越零敲碎打的危機管控，以最大的緊迫感為推進「兩國方案」作出切實努力。

所謂「兩國方案」是指建立獨立的巴勒斯坦國，與以色列實現持久和平共處的方案。北京認為，以巴兩國共存是解決中東問題最佳、且是唯一的途徑。