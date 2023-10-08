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以巴衝突再起 中國外交部：建立巴勒斯坦國是根本出路

記者謝守真／即時報導
以巴新一輪衝突再起，目前已造成雙方逾400人死亡。圖為迦薩7日遭以色列空襲後景象。（新華社）
以巴新一輪衝突再起，目前已造成雙方逾400人死亡。圖為迦薩7日遭以色列空襲後景象。（新華社）

以巴衝突再起，對此，中國外交部呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，防止局勢惡化。中國駐以國使館也發布緊急提醒，指以巴衝突有關事態仍在繼續發展中，提醒中國公民密切注意當地安全情勢，加強安全防範。

據中國外交部網站發布的新聞稿，中方對當前巴以緊張局勢加劇和暴力升級深表關切，呼籲有關各方保持冷靜克制，立即停火，保護平民，防止局勢進一步惡化。

這份以中國外交部發言人名義發布的新聞稿指出，巴以衝突反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不前。平息巴以衝突的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國。呼籲國際社會應增強緊迫感，加大對巴勒斯坦議題的投入，推動巴以雙方早日恢復和談，尋求持久和平之道。

中國駐以色列大使館微信公眾號「以館為家」則指出，於當地時間10月7日，以色列多地突遭火箭彈及武裝人員襲擊，造成較大人員傷亡。目前，有關事態仍在繼續發展中。中國駐以色列使館特此提醒在以中國公民密切關注當地安全形勢，切實增強安全意識，落實安全防範措施，確保安全。

消息還提到，據以色列旅遊部門提醒，考慮到當前複雜安全局勢，全以境內各類旅遊活動即刻暫停，已入境外國遊客應停留在酒店房間內，避免外出。請在以中國公民務必留意並遵守相關安全指引，特別是要熟悉避彈場所位置及分布，聽到防空警報後，第一時間撤離至避彈場所。

巴勒斯坦總統今年6月曾訪問中國，並與中國國家主席習近平就「巴勒斯坦地區形勢和國際事務」舉行會談，兩國元首在當時還宣布建立中巴戰略夥伴關係。

中巴雙方於會後發表的兩國「關於建立戰略伙伴關係的聯合聲明」指出，中方堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權的、獨立的巴勒斯坦國。支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國；支持巴勒斯坦在「土地換和平」原則、聯合國有關決議、「兩國方案」等基礎上同以色列恢復和談，實現巴以和平共處。

據路透報導，巴勒斯坦伊斯蘭教武裝團體哈瑪斯7日大舉突襲以色列，除宣稱已發射5,000枚火箭，還透過陸海空潛入以色列。事發後，以色列總理內唐亞胡立即發表聲明稱，以色列「處於戰爭狀態」，並向哈瑪斯宣戰，下令徵召後備軍人，揚言將以敵方未見識過的強度回擊。

內唐亞胡同時表示，針對仍在幾個以色列邊境社區中活動的哈馬斯武裝人員，以色列國防軍目前正在逐門逐戶地進行「清繳」。

另，據以色列時報報導，截至7日傍晚，至少有200名以色列人證實罹難，1,400多人受傷，而加薩邊境社區有更多傷亡。

以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

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