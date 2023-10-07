上海書記陳吉寧見舒默 強調中美關係健康穩定重要性

上海市委書記陳吉寧（右）會見舒默一行時表示，上海願在推動中美兩國關係發展中積極發揮地方的作用。（取材自微信公眾號「上海發布」）

參院 多數黨領袖舒默率領的跨黨派代表團7日抵達上海，據上海市人民政府新聞辦微信 公眾號「上海發布」的新聞稿，上海市委書記陳吉寧會見舒默一行時表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，健康穩定的中美關係既有利於兩國，也利於世界。

陳吉寧重申中國國家主席習近平提出的，中美雙方應該相互尊重、和平共處、合作共贏。他強調，這是新時期中美正確相處的根本原則。作為中國的經濟中心城市和改革開放的前沿窗口，開放、創新、包容是上海這座城市最鮮明的品格。

陳吉寧表示，上海市政府一切工作的出發點和落腳點就是讓老百姓過上好日子。願在推動中美兩國關係發展中積極發揮地方的作用，持續擴大經貿往來，拓展友好城市合作，不斷深化人文交流。歡迎美國企業把握中國式現代化機遇，通過上海深耕廣闊的中國市場。

陳吉寧稱，上海將一如既往營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，助力企業更好投資 興業，在合作共贏中實現更大發展。

根據上海發布的新聞稿，舒默一行感謝上海的熱情接待。舒默一行還表示，美方重視美中關係，不尋求同中國脫鉤或衝突。此次訪華旨在通過坦誠、深入、建設性、富有成效的對話交流，增進雙方了解，推動解決分歧和關注的問題，促進互利合作，確保美中關係發展惠及兩國和世界。