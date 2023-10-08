比利時控「涉間諜活動」阿里菜鳥強烈否認

比利時情報部門調查阿里巴巴旗下的菜鳥物流涉入「間諜」活動，菜鳥方面則發布聲明強烈否認。(取材自微博)

阿里巴巴旗下菜鳥物流在比利 時成為情報機關密切關注對象，菜鳥對此強烈否認間諜 活動指控，稱嚴格遵守營運所在地法規；而中國專家稱，以安全角度審視，無疑將破壞中歐務實經貿合作。

比利時最高情報機構國家安全局（VSSE）5日聲明表示，比利時官員正在審查中國電子商務巨擘阿里巴巴集團於列日（Liege）貨運機場設立物流中心的相關風險。

外電報導，對於阿里巴巴集團在列日機場設立公司的歐洲主要物流中心，VSSE指出，他們正努力「偵查並打擊包括阿里巴巴在內的中國實體可能進行的間諜或干擾活動」。

香港 媒體6日報導，菜鳥回覆時強烈否認相關指控，稱嚴格遵守公司營運所在地的所有適用法規。

接近菜鳥消息人士表示，早在2018年阿里與比利時簽定協議啟動物流中心營運時，便有政界人士擔憂阿里用相關設施從事間諜活動，因此這次並非新指控，且「完全基於揣測，沒有任何證據」。這位消息人士又透露，至今為止，菜鳥從未收到任何監管當局關於該企正遭調查的通知。

環球時報8日進一步報導，中國專家認為，以所謂安全視角審視此類項目，無疑將破壞中歐正常務實的經貿合作。

中國現代國際關係研究院歐洲所學者董一凡對環時表示，當下歐洲因內、外部複雜因素對中國的認知和觀感產生變化，中歐之間的很多正常經濟合作項目被以一種所謂安全的視角審視。在這種輿論環境下，包括比利時國家安全局在內的各種安全、防務部門，為了突出自身的影響力，更願意出頭來炒作這方面的議題。

董一凡表示，這類泛化安全問題的舉措無疑會給中國與歐洲國家之間的政治氣氛和輿論環境帶來負面影響，進而挫傷雙方展開合作的意願和信心。

阿里巴巴2018年與比利時政府簽署協議，在列日機場開設一個由菜鳥運營的電子商務貿易中心，2021年，菜鳥列日數位物流投入使用。