小米、vivo遭印度控非法轉移資金 小米駁：指控毫無依據

印度警方正式指控中國智慧手機製造商小米、vivo涉嫌幫助一家新聞網站NewsClick非法轉移資金。圖為印度小米門市。（路透）

據路透報導，印度 警方正式指控中國智慧手機製造商小米 、vivo涉嫌幫助一家新聞網站NewsClick非法轉移資金，該網站正在接受調查。

印度警方日前突襲NewsClick新德里的辦公室和記者住所，並逮捕相關人員之後，於10月6日將起訴書遞交給律師。

起訴書還指控小米、vivo等中國大型電信企業違反印度外匯法，在印度成立數千家空殼公司。

據報導，印度警方訴狀指控NewsClick始創人兼編輯普爾卡亞斯塔（Prabir Purkayastha）與一個鮮為人知的志願團體合謀，擾亂印度主權並煽動不滿情緒，並稱NewsClick從中國獲得大量資金，用於傳播批評印度政策和項目、維護中國政策和項目的偏頗報導。

小米印度公司發言人表示，對此毫不知情，強烈否認《初步案情報告》中對小米公司的指控，批評任何指控都是毫無依據。Vivo暫時未有回應。

另據上報報導，印度媒體權益團體也表示，這起針對NewsClick的調查，是印度政府箝制媒體行動的一部分，藉此形成寒蟬效應。

報導指出，印度與中國自2020年以來，在邊界地帶的衝突不斷升高，印度政府已表態，在衝突全面停止、局勢恢復穩定之前，印中關係都無法恢復常態，此次警方大動作調查與控訴，則恐將進一步使局面惡化。