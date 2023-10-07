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路透：可免費取得的RISC-V晶片技術 將掀中美科技戰新戰線

中國新聞組／北京7日電
RISC-V晶片技術將成美中科技戰新戰線，示意圖。（路透）
RISC-V晶片技術將成美中科技戰新戰線，示意圖。（路透）

美國和中國科技戰又有新戰線。美國總統拜登政府面臨國會議員壓力，限制美企投入已被中國廣為運用、可免費取得的一種晶片技術，但全球科技業間的跨國合作恐因此被顛覆。這種技術就是RISC-V，這是一種開放原始碼架構。從智慧型手機晶片到先進人工智慧（AI）處理器，RISC-V可以成為運用在任何產品上的關鍵要角。

路透報導，部分國會議員以國家安全為由，敦促拜登政府在RISC-V議題上採取行動，其中包括聯邦眾議院兩名共和黨籍委員會主席、共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio），以及民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）。

他們對北京利用美企間開放合作的文化，來推動自家半導體產業的情況表達憂心，此舉可能侵蝕當前美國在晶片領域的領先優勢，並且有助中國軍事現代化。相關論述是約束美企投入RISC-V首見的重大作為。

聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）在提供路透社的聲明中指出，商務部必須「規定任何美國人或美國企業在跟中華人民共和國的實體就RISC-V技術接洽前，必須取得出口許可證」。

對RISC-V訂定規範的要求是美中晶片技術大戰的最新發展。去年拜登政府頒布全面出口管制措施，美方向中國預告這個月會更新AI晶片和晶片製造工具的相關規定。

眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）致路透社聲明指出：「中國共產黨正在濫用RISC-V來繞開美國對於晶片設計智慧財產權的主導地位。美國人不該支持中國的技術轉移策略，因為這會削弱美國的出口管制法。」

他表示，希望商務部工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）採取行動，否則他將會尋求就此立法。

RISC-V最初由加州大學柏克萊分校實驗室開發，後來受惠於五角大廈的國防先進研究計畫局（Defense Advanced Research Projects Agency）所挹注的資金。發明人把RISC-V跟可以免費取得、靠全球各地貢獻而得以更快速且更便宜進行創新的乙太網路、USB，甚至網路相提並論。

RISC-V已被華為公司高階主管當成中國研發自家晶片的後盾。但是美國及其盟友也搶進這款技術，高通公司與一個歐洲汽車集團投入RISC-V晶片；Alphabet旗下谷歌公司宣布Android將支援RISC-V架構。

晶片 拜登 眾議院

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