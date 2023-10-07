菲議長率團登南沙中業島 嗆中仁愛礁危險對峙

菲律賓眾議長羅慕爾德茲周四在菲武裝部隊總參謀長布勞納、西部軍區司令卡洛斯陪同下，率團訪問中業島。（取材自X平台／＠Inquirer菲律賓每日詢問報）

中菲南海主權之爭再掀波瀾。菲律賓眾議院 議長羅慕爾德茲（Martin Romualdez）5日率眾議院代表團在軍方將領陪同下，登上南沙群島中業島（菲稱Pagasa Island），視察「南海前哨基地菲武裝人員所面臨的挑戰」，被視為宣示主權。而對於日前中菲海警船在仁愛礁對峙8小時，菲海警隊6日稱，中菲船艦當時只差1米就會相撞，譴責這是中國的危險操作。

中菲兩國近日在南海主權爭議上風波不斷，先是上月菲方拆除中方南海浮動屏障，菲4日再派運補船和海警船赴中方所稱的仁愛礁完成對擱淺登陸艦馬德雷山號的補給，都引發中國抗議。

針對仁愛礁補給事件，美國之音報導，菲律賓海岸警隊發言人傑伊·塔里拉准將在6日的記者會上表示，「我們譴責中國海警船的行為。他們違反了國際法，特別是有關衝突的法規。」

塔里拉說，多虧兩艘菲律賓海岸警衛隊船隻中的一艘迅速反轉引擎，否則就會直接撞上橫行的中國海警船，避免了一次衝突，當時兩艦相距只有一公尺； 這是「中國海警船針對菲律賓巡邏艦進行的距離最近的危險操作」。

另據明報報導，菲律賓眾議院議長羅慕爾德茲5日率領眾議院代表團在菲武裝部隊總參謀長布勞納、西部軍區司令卡洛斯陪同下，登上南沙群島中業島訪問，表示該島需要一個開發計畫，將撥款建造避風港和太陽能發電廠，以及冷藏設施、海水化淡廠、衛星通訊等。

由於正值中菲近期在南海仁愛礁、黃岩島發生爭端之際，菲律賓眾議長此舉被視為旨在宣示主權。

菲律賓商報報導，羅慕爾德茲表示登島是要了解島民以及駐紮南海前哨基地的武裝人員所面臨的挑戰，他向島上軍民贈送附收音機的太陽能燈。隨同登島的有眾議院多數黨領袖、撥款委員會主席等多人。