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李強將赴杭州亞運閉幕 會多國領導人 強化地緣政治影響力

特派記者陳政錄／綜合報導
中國外交部宣布，總理李強將出席8日杭州亞運閉幕式。（中通社）
中國外交部宣布，總理李強將出席8日杭州亞運閉幕式。（中通社）

杭州亞運會接近尾聲，中國外交部6日發布，總理李強將於8日出席閉幕式，並舉行系列外事活動。此前，中國國家主席習近平曾於亞運會開幕前，會見訪華的敘利亞、科威特、柬埔寨、尼泊爾、東帝汶、南韓等多國領導人，強化「一中原則」和地緣政治影響力。

中國外交部發言人汪文斌6日宣布，李強將於8日出席杭州亞運會閉幕式，並為訪華出席閉幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

值得注意的是，在中國疫後經濟復甦不如預期的背景下，杭州亞組委市場發展部副部長杜夢菲表示，截至5日，杭州亞運會、亞殘運會的市場開發全業務總收入人民幣53.16億元（約7.3億美元），贊助收入和贊助商規模均為歷屆亞運會最高。杜夢菲表示，本屆亞運會共徵集118個類別176家企業，贊助44.178億元，占本屆亞運會市場開發總收入的83.1%。

浙江省統計局先前發布資訊，自2015年杭州獲得亞運會主辦權後，其後5年累計完成城市軌道運輸、蕭山國際機場3期、亞運場館等基建投資達2248億元，其中，亞運會比賽、訓練及住宿場館的直接投資為101.9億元。

杭州亞運 李強 投資

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