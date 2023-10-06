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接棒拚亞運外交 中國國務總理李強出席8日閉幕式

記者陳宥菘／即時報導
中國外交部宣布，國務總理李強將出席8日的杭州亞運閉幕式。（中通社）
中國外交部宣布，國務總理李強將出席8日的杭州亞運閉幕式。（中通社）

為期15天的杭州亞運將於8日畫下句點，中國外交部6日宣布，中國國務院總理李強將出席8日的杭州亞運閉幕式，並為赴華出席閉幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動，接棒中國國家主席習近平進行「亞運外交」。

根據中國外交部網站6日上午發布的新聞稿，發言人汪文斌宣布：「國務院總理李強將於10月8日出席杭州第十九屆亞洲運動會閉幕式，並為來華出席閉幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。」

杭州亞運於9月23日晚上在杭州開幕，中國國家主席習近平當時出席了開幕式，並宣布亞運開幕。此外，習近平與夫人彭麗媛同天中午在浙江省杭州市西子賓館設宴，歡迎到中國出席開幕式的國際賓客。

包含柬埔寨國王西哈莫尼、東帝汶總理古斯茂、尼泊爾總理達哈爾、南韓總理韓悳洙、科威特王儲麥沙、敘利亞總統阿塞德等都是座上賓，除了歡迎宴會，習近平也分別與外國領導人會面。

根據中國官方發布，中國和敘利亞建立戰略夥伴關係、和東帝汶提升為全面戰略夥伴關係。此外，除南韓外，敘利亞、科威特、柬埔寨、尼泊爾、東帝汶等五國領導人都表態奉行「一中原則」，敘利亞、尼泊爾更強調「台灣是中國不可分割的一部分」。

習近平 杭州亞運 國務院

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