中借麥卡錫被罷免嘲諷美式民主「有毒」 網諷：明亡於黨爭

前美國眾議院議長麥卡錫。（路透）

10月3日，美國前眾院 議長麥卡錫 (Kevin McCarthy)被美國眾院議員投票通過罷免 ，成為美國史上首位被罷免的眾院議長。此事傳到中國，也引發官媒和輿論關注。官媒以「混亂」、「有毒」等字眼形容麥卡錫被罰免事件後的美國政治；媒體人則稱「反華的麥卡錫倒楣是咱們中國人樂見的熱鬧」。有中國網民嘲諷美式民主應借鑑中國「明亡於黨爭」；也有人不以為然。

美國之音報導，中國官媒環球時報很快就對麥卡錫被罷免事件發表評論文章。在10月4日環球時報的其英文版這樣寫道：「這很能反映美國所謂的民主政治。一個正常的民主政治意味著政治運作不會因為任何某一位官員被接職而受到影響。但很明顯，麥卡錫的罷免已經讓眾議院陷入混亂。」

在社群平台X上，中國日報歐盟分社社長陳衛華稱此事件是「功能失調」：「可悲的是這就是當今的美國政治。非常有毒。」

央視旗下帳號「玉淵譚天」在微博上配了熱搜話題「麥卡錫從勝選到被罷免都是鬧劇」，並發文稱，回望麥卡錫的政治生涯就能發現，他一路走來，採取的是鴕鳥策略。在麥卡錫提出的所有法案中，最終成功立法的只有10條，且其中有4條都是給大壩改名這樣無關痛癢的事情。且隨著麥卡錫的官越做越大，他的聲音更是越來越小。「麥卡錫的鴕鳥策略失效了」。

環球時報前總編輯、資深媒體人胡錫進也在微博上對此發表看法表示，美國政壇這些年動輒就玩「彈劾」，讓美國政治更加混亂。麥卡錫被轟下台，是美國政治體系加速功能老化與失調的象徵。政治上亂下去，很難說不對經濟造成反蝕。中國除了搬板凳圍觀美國政治上的熱鬧，也要做好相應防備，因為越亂越失序的美國，越有可能朝著中國方向釋放狂躁，製造更多中美衝突。

麥卡錫的罷免也讓不少中國網民感到格外高興。不少網民留言嘲諷「首先他得找個眾議員選區，保證自己能當上眾議員」，「什麼黑暗兵法」，「民主黨這是瘋了嗎」，「帝國末期，黨爭開啟」，「明末黨政味越來越濃了」。

不過，美國之音報導，對於這次官方拿麥卡錫被罷免一事作宣傳資料，一些中國網民表示不認同。在胡錫進的帖子下，點讚最高的一條評論一度是：「這就是民主社會，通過程序和規則解決問題……」。

不過到了10月6日中午，點讚數最高的是「明亡於黨爭」的留言。