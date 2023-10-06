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恒大走向末路 網批「1000多個黨支部」有什麼用？

中國新聞組／北京6日電
中國恒大集團。(路透)
中國恒大集團。(路透)

中國恒大集團主席許家印日前因涉嫌違法犯罪被採取強制措施，反映中國政府要恒大及其擁有者為引發房地產危機付出沉重代價，投資者及分析師認為北京當局會介入處理恒大危機。而網上了出現質疑：「恒大擁有的1000多個黨支部有甚麼作用？」認為黨組織將企業帶向末路，根本形同虛設。

路透報導，中國恒大2021年開始出現一個又一個危機，中國政府一直沒有出手干預這個不久前仍被外界認為是「大到不能倒」的房地產企業。

倫敦國王學院中國和東亞商業高級講師孫新（Xin Sun）認為，許家印被調查反映北京中央不接受他領導的債務重組工作，北京將介入恒大並訂定新的債務重組方案。他表示，調查許家印顯示北京在處理恒大事件上，政治考慮優先於經濟考慮。

孫新說，從政治角度看，中國政府要恒大及其擁有者為引發中國房地產危機付出沉重代價，以及面對應有懲罰。任何重組方案只可在他們承擔政治責任後才出現。

路透引述龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）報告，指恒大的合約負債（即購屋者提前支付的款項）為人民幣6040億元，相當於60萬間房屋，恒大的有序重組似乎越來越難實現。

截至今年6月，恒大的總負債高達3300億美元，其中317億美元的海外債務正在尋求債權人批准重組。

報導形容，因為恒大的巨額債務、現金流惡化及未完工的房屋量龐大，有分析師認為恒大已由「大到不能倒」變成「太複雜而無法生存」。

中央社報導，在社群媒體微博以關鍵字搜尋，可看到至少從8月份開始就有中國網友質疑，「恒大建有38個黨委、27個黨總支、1133個黨支部，管理1萬2075名黨員」，那麼，「這些黨員有沒有對許家印的違法犯罪行為實施監督？」

部分網友批評，恒大的黨支部就是虛設，「龐大的黨組織卻將企業帶向了末路，恒大的黨委書記許家印，難道不屬於反腐中的『關鍵少數』？」。也有網友提到，「非公組織裡的黨建本來就是一種形式上的推動」，但這又引發質疑：「既然民企的黨組織對企業的生產經營不起作用、不擔責任，那麼它存在的意義是什麼？」

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