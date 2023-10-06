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融創上岸了？ 中國房企境外債重組 首家獲准

中國新聞組／北京6日電
中國房企融創中國百億美元境外債重組計畫5日獲香港法院批准，成為首家掃除此類債務重組最後關鍵障礙的重點大型中資房企。（路透）
中國房企融創中國百億美元境外債重組計畫5日獲香港法院批准，成為首家掃除此類債務重組最後關鍵障礙的重點大型中資房企。（路透）

中國房企融創中國百億美元境外債重組計畫5日獲香港法院批准，成為首家掃除此類債務重組最後關鍵障礙的重點大型中資房企。外界認為，融創完成境外債重組若能進而「鹹魚翻生」，將給中國其他民企帶來參考價值。受消息激勵，融創中國港股5日盤中大漲12％。

香港法院批准已為融創落實境外債務重組鋪平道路，至於中國恒大等陷入債務困境的房企仍在尋找可行的債務重組方案。

香港經濟日報報導，融創中國在9月舉行債權人會議，並投票是否批准境外債務重組方案，共有2019名債權人針對債券本金及應計未付利息總額99.23億美元進行投票，債權人數通過率為99.75%，債務總額通過率為98.3%。

在重組方案獲法院批准前，融創相繼完成幾項重點大事，包括2023年1月總計人民幣160億元的境內債展期通過、4月13日股票復牌、境外債重組通過。

第一財經報導，如果方案順利實施，融創近百億美元債務將分成「降槓桿」、「留債展期」兩種方式進行重組。其中，通過「債轉股」方式削債將超45億美元，大幅緩解流動性壓力。就剩餘債務，融創將發行新票據進行置換，期限2年至9年不等，票面利率5%～6.5%之間，也可換取2～3年緩衝空間。

為何融創境外債重組能獲通過？鏡鑒諮詢創始人張宏偉分析認為是多方博弈的結果：一是中國認房不認貸、取消限購等政策組合拳落地，提供以一二線城市布局為主的融創帶來銷售復甦機會；二是境外債權人需要利用市場復甦機會，盡快拿到本金和利息，儘管重組後本金和利息會打折或延期；三是融創管理層在市場出現機會時與債權人積極談判，因此獲得同意。

值得注意的，境外債重組通過不代表房企因而脫困。IPG中國首席經濟學家柏文喜表示，能否擺脫困境並重回正常經營軌道，還需要考慮多個因素，包括銷售狀況是否恢復、槓桿率是否下降、市場環境是否改善等。

證券時報報導，受到消息激勵，香港股市5日開盤後，中國房地產股走強，融創中國一度上漲逾12%，收盤上漲6.31%，報港幣2.19元，市值來到港幣119.31億元。融創中國股價在8月一度跌到只剩0.87元。

融創中國去年5月爆發債務危機，不過近期危機逐漸化解，市場多以「上岸」形容。相形之下，中國恒大集團在主席許家印及多名高層被當局拿下後，已經走到了盡頭。

相較於許家印，融創主席孫宏斌儘管也比較激進，但是融創的核心資產大多位於一、二線城市，且融創出現債務違約之前，孫宏斌就自掏腰包努力挽救企業，如今融創債務重組基本已經完成，企業也算上岸了。

中國房企融創中國百億美元境外債重組計畫5日獲香港法院批准，成為首家掃除此類債務重...
中國房企融創中國百億美元境外債重組計畫5日獲香港法院批准，成為首家掃除此類債務重組最後關鍵障礙的重點大型中資房企。圖為一場展示會中的融創中國控股有限公司標誌。（路透）

重組 香港 恒大集團

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