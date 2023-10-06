中反間諜法力度未減 凱盛融英完成整改

凱盛融英位於北京的辦公室。（取材自微博）

中國駐美國大使謝鋒 日前會見上海美國商會代表團時表示，中美關係近期出現「止跌企穩的積極跡象」，希望工商界協助爭取中美關係「穩下來、好起來」。不過，相對於謝鋒尋求工商界支持，中國對外企執行反間諜 法的力度並未稍減，今年5月被搜查的國際大型諮詢公司凱盛融英（Capvision）就稱，該公司已在中國官方指導下，增強安全和憂患意識並完成了「整改」。

中國駐美國大使館4日發布信息指出，駐美大使謝鋒9月28日會見了上海美國商會代表團，雙方就中美經貿合作及美企在華發展溝通交流。

謝鋒表示，中美關係近期出現了一些「止跌企穩的積極跡象」；但是，中美關係仍然面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，穩定和改善兩國關係任重道遠，關鍵是要遵循國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三條原則，找到中美新時期正確相處之道。

謝鋒稱工商界是中美關係重要「利益攸關方」，希望工商界朋友繼續作中美友好和互利合作的紐帶，為深化拓展兩國交流合作、穩定發展中美關係盡心發聲出力，爭取中美關係穩下來、好起來。

上海美國商會成立於1915年，目前會員企業近4000家，世界500強企業超過100家。

不過，中國在執行7月開始施行的「反間諜法」的力度並未稍歇。今年5月遭中國警方突襲搜查多個中國辦事處的凱盛融英3日發表聲明稱，該公司已在中國政府有關部門指導下完成「整改」；該公司深刻意識到諮詢行業須增強安全和憂患意識，已修訂內部運營制度，以遵守中國的國家安全法規。

而這僅是中國今年對外企一系列監管行動之一，「反間諜法」上路後，在中國運營的外資諮詢（顧問）機構正面臨北京當局更嚴密的審視。華爾街日報指出，中國對凱盛融英的整頓可歸入今年一系列監管行動。

此前中國有關部門突擊搜查了美國盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）的辦事處，並拘留五名員工；對美國諮詢公司貝恩（Bain & Co.）的員工進行問話，並實施嚴格的數據跨境法規。美國風險諮詢公司德安華（Kroll）駐香港 的一名高階主管遭中國禁止出境，日本最大券商野村（Nomura）一名駐香港的資深投資銀行家最近也告知雇主，他無法返回香港。