俄國原油擴大輸中 走北極航線運送更快

今年以來，有十幾艘載有俄羅斯石油的俄國船隻經由北極海駛往大陸，北海航線成為中俄擴大能源貿易的運輸通道之一。（取材自中國能源報）

因為入侵烏克蘭遭西方制裁的俄羅斯 ，正加重對中國的貿易依賴。根據中國海關總署統計，中國今年上半年從俄國 北極航道進口的原油量較去年同期增加11.7%，平均每日213萬桶，如今北極航道也成為中俄擴大能源貿易的運輸通道之一。

中俄主要通過陸上的「東西伯利亞太平洋石油 管道」或是海運進行原油貿易，美國之音報導，今年以來，大約有十幾艘載有俄羅斯石油的俄國船隻經由北極航線駛往中國，根據統計，除了2022年底的一次試航外，之前數年並沒有石油通過北極運往中國。

智庫「北極研究所」創辦人洪佩特指出，隨著西方經濟制裁減少了對俄國原油的需求，且中國願意購買俄國原油，「以前流向歐洲的資源現在已轉移到亞洲，特別是中國」，與此同時，「莫斯科正在向北京打開北極大門」。

北海航線是北極海域的通道，沿著俄羅斯海岸從巴倫支海延伸到白令海峽，也是大西洋和太平洋之間最短的海上通道，航程相比通過蘇伊士運河的傳統路線還快上30%。由於氣候變遷使沿途冰層減少，船隻通過北極海變得容易，俄羅斯正力拚2025年在北海航線全年航行。

不過，運油船舶通行量增加也提升了環境風險。報導稱，俄羅斯正使用未加強防冰能力的油輪，1名美國極地研究所專家擔憂地表示，如果俄羅斯東部北極海地區發生石油洩漏，將漂至美國。

在中俄邊境城市，從卡車排成長龍的景象，也能感受到兩國貿易的繁榮。日經新聞報導，儘管中俄邊境海關今年改為24小時開放，海關仍擠著滿載貨櫃的卡車。

俄羅斯總理米舒斯京5月訪問中國時曾誓言，今年中俄貿易額將達到創紀錄的2000億美元。據中國海關總署統計，今年前8月中俄進出口總額已達到1551億美元，年增長32%。其中，中國從俄羅斯進口832億美元，年增14%，原油、煤炭和天然氣等能源相關產品便占了整體的7成。另一方面，中國成為俄羅斯汽車和家電等進口的重要來源。