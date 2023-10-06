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政經衝擊… 在中國日本人20年來最少 跌破10萬人

中國新聞組／北京6日電

日媒報導，在中國生活的日本人十年來持續減少，從巔峰的15萬人，到目前接近跌破10萬人，是近20年來最少，原因與中日關係、疫情防控、反間諜法以及日本車企在中國的困境等有關。

日經中文網5日報導，日本外務省的「海外日籍人數調查統計」顯示，2022年在中國生活的日本人比2021年減少5%，降至10萬2066人。假設2023年年減超過2%，在中國的日本人將自2005年突破10萬人以後，近20年來首次跌破10萬人。

報導說，這項統計以「在留申報」為基礎，有些人沒有提交在留申請，因此實際在留人數可能更多，但呈現持續減少趨勢這一點沒有變化。

日本人在中國人數的轉捩點是2012年，當年9月日本將釣魚台列嶼國有化，中國發生反日遊行，日系超市和工廠遭到破壞。由於對在中國生活的不安感增強，2013年在中國生活的日本人比2012年大幅減少10%。

報導指出，最近幾年，新冠疫情促使許多日本人回國，很多日企即使在疫情正常後仍維持著減少向中國派駐人員的狀態。

此外，中國7月實施的修訂版「反間諜法」讓日本人的擔憂增強。「貴公司沒事吧？」報導說，自今年春季開始，被派駐中國的日本人一見面就聊起「反間諜法」話題的情況越來越普遍。

8月，由於日本啟動福島第一核電站的核處理水排入海洋，在中國引起廣泛反對。與此同時，日系汽車廠商在中國的困境也可能導致今後日本人的減少。豐田和三菱汽車今年都決定在中國的合資公司啟動裁員。

報導說，由於各種原因疊加，日本人和日本企業對中國敬而遠之的趨勢正在加強。日本大型醫療器材企業的派駐員工表示，很多企業都有一個共通的煩惱，那就是「沒有希望在中國工作的年輕員工」。

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