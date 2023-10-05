傳王毅本月訪華府破冰 為「拜習會」鋪路

中國外長王毅傳將訪問華府。（歐新社）

美國「外交政策」雜誌報導，據美方多位知情外交官消息，中國外長王毅 將在10月稍晚訪問華盛頓，為中國國家主席習近平 與美國總統拜登 11月在亞太經合會（APEC）的「拜習會」鋪路。

報導說，3名知情的美國和東亞外交官表示，王毅預計本月稍晚訪問華府，以處理日益「冰凍」的中美關係，並為拜登與習近平之間備受期待、但仍未安排的會晤鋪路。

報導指出，美國官員預計習近平11月將前往舊金山參加APEC峰會，並與拜登會面。

過去幾個月，美國國務卿布林肯、財政部長葉倫和商務部長雷蒙多等高層官員相繼訪問北京，王毅本次訪問若得到確認，將是穩定兩國關係並制定拜習會議程的最新努力。

文章表示，如果王毅本月訪美，將是「樹上落下的第一個果實」。

布林肯9月表示，與中國面對面，是處理分歧、探索潛在合作的最佳方式，「世界期望我們負責任管理我們的關係，美國致力做到這一點」。

與此同時，美國財政部當地時間3日指控全球28個實體和個人涉嫌全球毒品貿易，並對其實施制裁，其中包含中國12家實體和13名個人，劍指非法販運芬太尼（Fentanyl）的中國大型網絡。

芬太尼是美國面臨最致命的毒品威脅，只要兩毫克的劑量就足以讓一個成年人死亡。美司法部指出，芬太尼是18至49歲美國人死亡的主因，同時，芬太尼的氾濫加劇了美國人因藥物過量致死，去年有超過10萬人因此喪命。