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兩中資 境遇大不同：雅萬高鐵獲總統揭幕 TikTok在印尼踢鐵板

中國新聞組／北京5日電
印尼擁有1.25億TikTok用戶。(Getty Images)
印尼擁有1.25億TikTok用戶。(Getty Images)

日前中國高鐵出海首單，「雅萬高鐵」才剛在印尼總統佐科威的揭幕下正式營運，另一個由中國民營企業、網路巨頭字節跳動營運的短影音社交軟體TikTok，卻傳出在印尼吃癟的消息。從4日起，TikTok關閉了在印尼應用平台上的電商業務，以因應當地政府的新規定。

在發給印尼站賣家的郵件中，TikTok Shop明確，從當地時間2023年10月4日17時起，將不再為TikTok Shop Indonesia的電子商務交易提供便利。

近年全球的社交平台營運商，尤其是中國的網路巨頭，都積極將旗下App的社交功能，與直播帶貨、電子商務相結合，創造更大經濟效益，其中，TikTok Shop就是TikTok附帶的功能之一，可讓商家在平台上直播帶貨，包括付款、訂單確認等交易都可在TikTok Shop上面完成。

不過，中新社報導，印尼政府官員近期呼籲，要將社群媒體和電子商務活動分開，因為他們認為，社媒平台上的「掠奪性定價」正在威脅中小型企業。因此，在上月25日，印尼貿易部長簽署條例並頒布，印尼禁止社群媒體作為商品的銷售平台，僅可推廣商品或服務。

印尼政府宣布這項新規時，並未點名任何一家公司，但TikTok首當其衝，因為TikTok在東南亞的用戶數達3.25億，其中約1.25億來自印尼。TikTok執行長周受資日前才剛表示，未來幾年計畫在包括印尼在內的東南亞投資數十億美元，和在電商領域持續拓展。

BBC中文網報導，線上零售商的崛起衝擊印尼實體商店。在首都雅加達Tanah Abang市場售賣穆斯林服裝的蘇卡曼寧卡說，他的店鋪經營了9年，近年生意明顯下滑。「我原有來自全國各地的客戶們，都不再來商店消費了。」

印尼政府數據顯示，該國有超過6400萬家中小微企業，佔全國經濟近三分之二。

中央社報導，許多印尼網友抱怨TikTok關閉電商服務，因為TikTok商店販賣許多便宜商品，不過他們大多也能理解政府照顧微型及中小企業的用意。

對許多傳統實體店家而言，TikTok關閉電商服務則是好消息，他們對政府的新規定感到滿意。像是在傳統市場販賣地毯逾10年的艾娃（Elva Juita）就說：「我很高興TikTok商店終於關閉了，我相信市場應該很快就能再活絡起來。」

不過，有印尼經濟學者分析，傳統店家因TikTok關閉電商交易而受惠的機率不高，反而是其他電商平台像是蝦皮（Shopee）、Tokopedia和Lazada可能在短期內受益，因為賣家和消費者都會轉向這些電商平台購物。

TikTok 印尼 電商

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