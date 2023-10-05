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投資俄羅斯開採業 中國3油企被烏克蘭列戰爭贊助商

記者黃國樑／綜合報導
包括中石化（Sinopec）在內，三大中國三大石油和天然氣公司，被烏克蘭列入「國際戰爭贊助商」名單。（路透）
包括中石化（Sinopec）在內，三大中國三大石油和天然氣公司，被烏克蘭列入「國際戰爭贊助商」名單。（路透）

俄羅斯衛星通訊社報導，烏克蘭國家預防腐敗局（NACP）在它的Telegram帳號上發文稱，由於與俄羅斯合作，基輔當局已將中國三大石油和天然氣公司列入「戰爭贊助商」名單。

消息進一步稱，這裡指的是中海油集團（CNOOC Group）、中石化集團（Sinopec Group）和中國石油天然氣集團。

該局指出，這些公司正在投資俄羅斯開採業，並積極向俄羅斯購買碳氫化合物。

另外，法廣網引述政客新聞網歐洲版報導，烏克蘭官員稱這三家中國國有企業正在與俄羅斯同行積極實施聯合項目，並「通過繳納大量稅收」來幫助為莫斯科的戰略產業提供資金。

烏克蘭國家預防腐敗局此前已將中國建築集團（CSCEC）、小米集團以及擁有在線商務平台「全球速賣通」（ AliExpress）的阿里巴巴集團列入「國際戰爭贊助商」名單。小米此前對此也作出強烈回應，小米公司發言人在官方微博表示「強烈反對」，並稱「我們希望世界和平，從不支持戰爭。」

烏克蘭國家預防腐敗局指出，國際戰爭贊助商名單是一個強大的聲譽工具，可以實現國際供應鏈的完整性，使國際商業退出俄羅斯，從而降低恐怖主義國家殺害烏克蘭人的金融和技術能力。

國際上，有數家公司因停止與俄羅斯的業務往來並譴責這場戰爭而被烏方除名。

俄羅斯 烏克蘭 小米

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