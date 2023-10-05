歐盟正式立案調查中電動車補貼 北京不滿：赤裸裸保護主義

在德國慕尼黑國際車展媒體預展上，參觀者在比亞迪品牌發布會現場與汽車合影。(新華社)

中國電動車 被指傾銷，歐盟 執委會對中國政府涉嫌非法補貼的貿易調查正式立案，將於13個月內作結；啟動調查9個月內，可對中國出口到歐盟的電動車施加暫時性反補貼關稅。中國商務部表強烈不滿，稱歐方此舉是「赤裸裸的保護主義行為」。中國汽車工業協會同日發聲明，斥歐方擾亂產業鏈。

中央社報導，歐盟執委會表示，針對中國輸入歐盟市場的電池電動車展開反補貼調查，將確認中國供應鏈 是否受益於違反歐盟及世界貿易組織（WTO）規則的政府補貼，以及此補貼是否損害歐盟電池電動車產業的利益。若調查結果屬實，歐盟執委會將進一步決定對這種不公平貿易採取何種補救措施。

特別的是，這項調查並非產業界提出，而是執委會主動發動。執委會解釋，已收集足夠證據顯示中國經補貼的低價電動車在近期大量進入歐盟，對歐盟產業構成威脅，而歐盟電動車產業雖未提出申訴，但有義務協助調查。

有中國記者在執委會例行簡報會提問，歐盟、美國政府也補貼電動車，為何針對中國。執委會貿易議題發言人吉爾（Olof Gill）表示，美國並沒有短期間大量補貼的情況，因此不會對美國啟動調查。

執委會主席范德賴恩表示，電動車產業攸關歐盟未來競爭力，也有巨大潛力帶領產業綠能轉型。歐盟將持續採取果決行動，無論最後是否證明歐盟業者的努力被不公平競爭和市場扭曲所危害。

大公報報導，中國商務部發言人4日下午表示，歐方發起此次反補貼調查僅依據對所謂補貼項目和損害威脅的「主觀臆斷」，缺乏充足證據支持，不符合世貿組織相關規則，中方對此表示強烈不滿。歐方要求中方在極短時間內進行磋商，且未提供有效的磋商材料，嚴重損害了中方權利。

發言人指出，在不久前舉行的第十次中歐經貿高層對話中，中方曾明確表示，歐方擬採取的調查措施是以「公平貿易」為名行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並對中歐經貿關係產生負面影響。中方將密切關注歐方後續調查程序，堅定維護中國企業的合法權益。

中國汽車工業協會微信公眾號4日發布聲明指出，歐方此舉將嚴重擾亂全球汽車產業鏈供應鏈，對此我們表示遺憾和堅決反對。

近年來，汽車出口成為中國車企一大增長點，特別是新能源汽車出口量逐步上升。今年上半年，中國汽車整車出口234.1萬輛，同比增長76.9%，超過日本的202萬輛，成為全球第一大汽車出口國。中國貿促會汽車行業分會預計，今年中國汽車出口量將超過400萬輛，有望成為全球最大汽車出口國。