中學者：美國在台海落下「芯幕」想把新冷戰帶給中國

中國學者認為美國正在台海製造「芯幕」。圖為美國總統拜登和中國國家主席習近平2022年11月在印尼峇里島G20峰會場邊會晤。（路透）

美中台關係是當前地緣政治的焦點之一，日前在新加坡 的一場論壇上，有中國學者認為，美國目前想把「新冷戰」帶給中國，也在台海落下「芯幕」，反映中美戰略競爭的新特點。

根據新加坡聯合早報消息，4日在「亞洲前瞻峰會」的分場上，南京大學國際關係學院執行院長朱鋒表示，「台灣問題最重要的變化，是美國的對華政策和對台政策變了，將中國的領土問題變成捍衛台灣的人權自由問題」。北京 為了阻止美台勾連只能打出軍事遏制這張「唯一的牌」，並派軍機在台灣周邊飛行。

朱鋒指出，美國目前想把新冷戰帶給中國，其新遏制政策就是新冷戰戰略的核心內容，包括科技戰、貿易戰、數位戰、市場戰、意識形態戰，「美國也在台海落下『芯幕』，反映出台灣問題的複雜性，以及中美戰略競爭的新特點」。

他還強調，「戰狼外交」並非中國外交的常態，「外交常態還是強調更多直接地溝通交流對話，形成新的共識」。他認為中美未來的互動必須朝著雙邊關係可管理，既競爭又合作，同時往可以和平共處的方向發展，彼此也需避免妖魔化對方。朱鋒仍預估，在11月的APEC峰會上，拜習會的「可能性還是很大」。

香港城市大學教授王江雨則指出，中國領導層曾多次表示將不惜一切代價收回台灣，台灣問題無疑是「核心利益中的核心利益」。不過，北京並沒有馬上收復台灣的迫切需要，而且收復台灣之後的治理問題也是一個現實困境，例如要派出100萬名幹部，「就算統一成功，台灣人民天天上街罵中國（中國）政府，罵共產黨，這也是他不願意付出的代價」。

不過美國學者夏偉（Orville Schell）則對台海爆發戰爭的前景非常悲觀，擔憂北京可能出於面子問題，在「被困角落」時採取行動。他指出，中國文化有被羞辱和外部敵對勢力憤怒的成分，可能因此引發「非常危險的行為」。

夏偉還直言，美國總統拜登 （Joe Biden）不僅曾與中國國家主席習近平有更多相處時間，也更了解他，「如果這兩人都無法坐下來為中美和世界利益解決問題，那只能對兩國關係持悲觀態度」。