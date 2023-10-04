「嫦娥8號」2028年探月組科研站 開放國際合作

圖為嫦娥八號探測器模擬效果圖。(取材自人民網)

在國際宇航大會（IAC）期間，中國國家航天局2日發布「嫦娥8號」任務國際合作機遇公告，歡迎各國與國際組織加入，開展各項合作，共同實現更多重大原創性科學發現。

據官方微信 號「中國的航太 」發布，中國今年將全面推進探月工程4期，規畫包括嫦娥6號、嫦娥7號和嫦娥8號任務。

根據公告，嫦娥8號為中國探月工程4期的重要任務，將於2028年前後實施發射，並進行月球多物理場、區域地質剖面探測與研究；月基對地觀測與研究；月球原位樣品分析及資源就位利用、月表環境小型封閉生態系實驗與研究，將與嫦娥7號等共同組成「月球科學研究站」基本型。

嫦娥8號登陸器將開放200公斤負載資源，獨立模組不超過100公斤，用於進行系統級和單機級合作專案。

公告稱，嫦娥8號任務國際合作項目意向書申報至今年底，計畫在明年4月完成初步遴選。

澎湃新聞報導，除嫦娥8號之外，中國探月工程總設計師吳偉仁透露，嫦娥6號計畫於2024年前後實施發射，將開展月球背面採樣返回。嫦娥7號計畫2026年前後實施發射，主要任務是到月球南極尋找月球存在水的證據。

央視新聞指出，迄今為止全球已進行的10次月球採樣返回，均位於月球正面，而月球背面整體相對月球正面更為古老，且存在月球3大地體之一的艾特肯盆地，具有重要科研價值。