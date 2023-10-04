恒大復牌首日一度漲40% 業界料官方將接手 股評：迴光返照吧

中國恒大在港股復牌交易首日，盤中一度大漲40%。(取材自證券時報網)

中國恒大 及恒大物業昨在港股復牌交易，盤中一度分別大漲40%及14%，在港股大跌2.6%的情況下，中國恒大、恒大物業股價走高令外界感到意外。業界解讀中國恒大應是利空出盡，北京官方可能已做好接手處理恒大事業的準備工作，才會在上周把恒大董事會主席許家印帶走，也有股評人認為是「迴光返照」，恒大股價之後會重新下跌，恒大的實際價值遲早會「歸零」。

證券 時報報導，中國恒大昨收在港幣0.41元，上漲29%，恒大物業收在港幣0.57元，下跌3%。至於恒大汽車，目前仍在停牌狀態。

BBC報導指出，即便經過10月3日大幅上漲，中國恒大的市值也僅有54.14億港幣（約49.73億人民幣），巔峰時期恒大的市值超過4000億元人民幣。而恒大汽車已跌到0.56元每股，還不足巔峰時的1%。

恒大汽車未在3日復牌。恒大汽車昨公告，應公司要求，公司股分由9月28日起停止買賣，有待公司刊發一份有關內幕消息的公告。有媒體報導指出，外界猜測，可能又有其他金主想併購或入股恒大汽車。

美國之音報導指出，第一上海證券首席策略師葉尚志認為，恒大股票 恢復交易可能引起市場猜測，恒大的債務重組可能有進展。

據本報系聯合報報導，易居研究院研究總監嚴躍進分析，恒大系復牌後出現一波拉升而非下跌，這是因為許家印事件已達到一定程度的利空出盡，市場已有所預見，且恒大系在停牌前後已出現一輪調整下跌，未來恒大系股價的走勢，很大程度由其未來經營是否穩定來決定。

財聯社報導，有業內人士分析，中國恒大股票上漲主因：一是作為曾經逾千億港元市值的上市公司，如今總市值只剩下50億港元，不少機構資金存在自救需求。二是復牌前，許家印已被採取強制措施，市場或解讀為利空出盡。