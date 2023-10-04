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秘魯首都電力、港口全在北京控制下？中國媒體酸：美英又炒作了

中國新聞組／北京4日電
中遠海運秘魯錢凱碼頭計畫3D效果圖。(取材自觀察者網)
中遠海運秘魯錢凱碼頭計畫3D效果圖。(取材自觀察者網)

英國金融時報引述一名美國高級官員報導，美國關注中國在秘魯的投資規模及其戰略地位，其中包括秘魯首都利馬的電力供應，以及錢凱港的控制權，並直接向秘魯表達對於中國正在控制該國部分關鍵基礎設施的擔憂。對此，中國媒體酸「美英又炒作『擔憂』中國海外基建投資」。

中國媒體觀察者網引述報導指出，上述不具名的美國高級官員表示，中國公司近年一直在拉丁美洲各地購買電力、採礦和港口資產，但在秘魯的一系列投資尤為讓美方關注，「在重大地緣戰略問題上，秘魯政府沒有充分重視分析對國家的利益和威脅」。

據報導，美方的擔憂部分來自於今年4月的一則消息，義大利國家電力公司（Enel）當時宣布以29億美元的價格，將其秘魯電力業務出售給南方電網國際（香港）有限公司（Csgi）。這項交易目前正接受秘魯競爭管理機構的審查。

據悉，南方電網收購的兩家秘魯子公司主要為秘魯首都利馬北部供電。

2020年4月，另一家中國企業三峽集團完成收購秘魯LDS配電公司83.6%的股權交割，負責利馬其他地區的配電服務。此外，三峽集團也參與興建並負責營運秘魯第三大水力發電廠查格亞水力發電廠。

報導說，另一個引起美方憂慮的項目則是中資企業中遠海運港口有限公司（下稱「中遠海運港口」）正在興建的錢凱多功能深水港。錢凱港位於利馬以北約80公里，建成後可望停泊世界上最大的貨輪，並與智利、厄瓜多和哥倫比亞的港口競爭，為秘魯提供巨大機會。

報導提到，錢凱港總投資估計為34億美元，工程已完成40%以上，預計在2024年最後一個季度開始營運。不過，讓美方在意的是，中遠海運港口擁有該港口60%股份。前述美國高官稱：「錢凱港的所有後端基礎設施都將由外國勢力控制，這應該引起秘魯政府的高度關注。」據悉，秘魯博爾坎礦業公司擁有該港餘下40%股份。

報導分析，中國投資海外港口使其更容易為中國海軍提供支援。美國陸軍戰爭學院戰略研究所拉美研究教授埃文·埃利斯稱，中國在錢凱港的主要動機是獲得更多物流貿易份額，但也懷疑中方一開始就有將該港口用於軍事目的的想法。

艾利斯說，如果中國未來決定需要在美洲太平洋沿岸建立海軍設施，「錢凱港很大、水很深，而且距離美國足夠遠」，可以在發生敵對行動時被留存下來。

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