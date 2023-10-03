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繼調查電動車之後 歐擬對中國光電產品加徵關稅

中國新聞組／北京3日電
歐洲太陽能產業曾警告，由於不敵大量廉價的中國進口產品，歐洲部分製造商已瀕臨破產邊緣。（Getty Images）
歐洲太陽能產業曾警告，由於不敵大量廉價的中國進口產品，歐洲部分製造商已瀕臨破產邊緣。（Getty Images）

電動車之後，德國等歐盟國家正試圖在太陽能領域減少對中國的依賴，計畫以補貼或關稅等方式，保護歐盟光電企業。不過，業內人士透露，德企內部對此存在分歧，有安裝商質疑此舉或屬貿易保護。

觀察者網引述報導指出，歐洲太陽能產業協會在2日發布的聲明中雖沒有提及中國，但警告說，太陽能領域的貿易壁壘將是一種「雙輸戰略」。聲明也敦促歐盟幫助當地製造商成長，根據歐盟成員國的援助規則支持當地工廠。

歐洲光電產業協會董事、瑞士光電模組製造商梅耶博格執行長艾爾福特（Gunter Erfurt）則表示，有比「貿易關稅」更明智的手段來支持歐洲太陽能企業。

「關稅不是解決歐洲太陽能產業當前挑戰的好辦法，」艾爾福特稱，歐盟「不應該透過關稅制裁整個產業，而是必須鼓勵本地生產的太陽能組件」。他說，只有這樣，「太陽能在歐洲的部署才可以不受干擾地繼續下去，而歐洲太陽能製造業也可以穩定成長」。

報導引述路透稱，歐洲太陽能產業警告政策制定者不要徵收關稅，因為這可能嚴重損害歐洲部署安裝清潔能源的能力。他們擔心，此舉或導致2013至2018年期間的「情境重現」：當時，由於歐盟徵收關稅，中國產品供應減少，歐洲太陽能安裝速度也迅速下降。

歐盟 關稅 電動車

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