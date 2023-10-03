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組團抗中 美菲南海軍演 學者：北京經濟臨危無暇拉攏菲

中國新聞組／北京3日電
日本海上自衛隊驅逐艦，將參加美菲聯合軍演。（歐新社）
日本海上自衛隊驅逐艦，將參加美菲聯合軍演。（歐新社）

亞太區域緊張局勢加劇之際，美菲2日開始在呂宋島南部舉行為期2周的聯合海軍演習「齊心協力」，英國、加拿大日本也派兵參加，被指劍指中國「秀肌肉」，展現盟軍團結力量。有學者認為美菲關係回暖，北京可能會以經濟利益拉攏菲律賓，也有學者認為儘管美菲同盟有進展，但兩國關係的提升仍取決多項議題合作，中國是否要擔心「菲律賓全面支持華盛頓還為時過早」。

路透報導，「齊心協力」軍演有1800多名兵力參加，美國派遣杜威號導彈驅逐艦、一艘彈藥運輸補給艦和一架P-8海神海上巡邏機，還有菲律賓導彈護衛艦、日本驅逐艦和加拿大海軍護衛艦HMCS溫哥華號。澳洲、法國、印尼和紐西蘭的海軍也派觀察人員參加。

中國聲稱對幾乎整個南海都擁有主權，引起華盛頓及其該地區盟友的日益關注，北京持續在南海實施擴張行動的同時，其人造島礁的軍事化程度也日趨升級。

據報導，菲律賓海軍司令阿達奇（Toribio Adaci Jr.）在演習開幕式說：「這樣的武力展示以及與我們的盟友和夥伴積極來往，使得『齊心協力』超越單純的軍事演習。」他還表示：「這象徵我們持久的夥伴關係，以及我們對於亞太地區安全與穩定的共同承諾。」

美國第七艦隊司令湯瑪斯（Karl Thomas）中將則在致詞時說：「讓所有國家有權利在西菲律賓海（West Philippine Sea）航行與作業，免於…遭到脅迫，免於遭到恐嚇，這很重要。」他並表示：「我有信心，不會有潛在侵略者抱持任何幻想。」

自由亞洲電台報導，華盛頓智庫史汀生中心（Stimson Center）東南亞計畫主任艾博（Brian Eyler）認為，演習展示美國與菲律賓共同遏制中國在南海擴張的決心： 「此次演習將向中國傳遞訊息– 菲律賓與美國不會容忍中國在南海的侵略行為。」

至於中國在南海的擴張行為會不會將菲律賓推向美國？艾博認為，美、菲關係正明顯回暖，北京很可能會再次以經濟利益拉攏菲律賓。但中國國內目前面臨經濟困難，以經濟手段修復中、菲關係的方式能否奏效令人質疑。

華盛頓智庫新美國安全中心（CNAS）印太安全項研究員威特納（Rebecca Wittner）則認為，儘管美、菲同盟取得重大進展，但兩國關係的提升仍取決於在涉及安全、經濟以及人文等多項議題上的合作：「儘管中國與菲律賓因為海上爭端問題關係緊張，但要評估菲律賓是否會在美中競爭中全面支持華盛頓，還為時過早。」

美國第七艦隊司令、海軍中將湯瑪斯在美菲聯合演習開幕式上致詞。（Getty Ima...
美國第七艦隊司令、海軍中將湯瑪斯在美菲聯合演習開幕式上致詞。（Getty Images）

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