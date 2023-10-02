杭州亞運／南韓球員嘲諷模仿何冰嬌含淚？ 中國網友怒了

中國媒體與網民指控南韓羽球女團成員在奪冠後，嘲諷中國選手何冰嬌抬頭忍淚的模樣。（取材自微博）

杭州亞運會羽球 女子團體賽1日決賽，中國女團最終以0比3不敵南韓 女團，獲得銀牌。這是南韓羽球女團繼1994年後，時隔29年再次在亞運會摘得團體金牌。不過，南韓女團選手在賽後的一個疑似模仿中國選手何冰嬌「含淚」的畫面，引起中國媒體與球迷憤怒，「韓國女隊員模仿何冰嬌」衝上微博 熱搜。

（取材自微博）

綜合澎湃新聞、鳳凰網報導，在團體戰中，中國女羽遭直落三完敗。而作為最後一棒的何冰嬌，在輸球的那一刻，背向球網抬頭看著上方，臉上是失望的含淚表情。獲勝的南韓隊成員們則衝上球場，圍成一圈歡呼慶祝。隨後，有兩名韓國隊成員的舉動引起了中國媒體與網友的注意。

中國媒體與網民指控南韓羽球女團成員在奪冠後，嘲諷中國選手何冰嬌抬頭忍淚的模樣。（取材自澎湃新聞）

多家中國媒體報導稱，韓國球員金佳恩和教練成池鉉疑似「侮辱性模仿何冰嬌含淚」，兩人一開始笑著互相慰問，成池鉉首先嘴巴一扁，頭往上抬，看起來像是忍住哭泣的樣子，金佳恩隨後也跟著做出一樣的動作。

中國媒體與網民指控南韓羽球女團成員在奪冠後，嘲諷中國選手何冰嬌抬頭忍淚的模樣。（取材自澎湃新聞）

相關話題衝上微博熱搜，許多中國網友紛紛曬圖表示不解：「這是在幹嘛？」許多網友批評，「競技運動有輸有贏很正常，但輸了就要接受別人的嘲諷？」、「棒子一如既往的沒品」、「小人得志」、「私下無所謂，鏡頭前確實沒品」、「贏了激動可以理解，這樣真是過分了」、「不愧是韓國隊，一如既往毫無運動精神」，也有人說「還是要靠實力碾壓他們」。

影音來源：Badminton Fans