我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

加拿大山火濃煙2日再臨紐約 市府籲敏感人群做好防護

WSJ：中國官方正調查許家印是否試圖轉移資產到海外

記者賴錦宏／即時報導
2018年，許家印（右四）與太太丁玉梅（右三），回河南鄉下探親。（取材自恒大官網）
2018年，許家印（右四）與太太丁玉梅（右三），回河南鄉下探親。（取材自恒大官網）

華爾街日報（WSJ）引述消息人士報導，北京當局正在調查中國大型地產商恒大集團主席許家印是否試圖將資產轉移到海外。

恒大上周公告證實，接到有關部門通知，許家印「因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施」。

中國恒大9月28日公布，該公司接到有關部門通知，董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。該股將繼續暫停買賣，直至另行通知。

騰訊新聞日前報導稱，曾於7月下旬從知情人士處獲悉，許家印前妻丁玉梅在得知中國有企業家因許家印遭到「邊控」後，隨即買了機票離開香港

據報，在此之前，她一直在香港協助相關機構進行恒大集團的債務重整事宜，暫不知曉丁玉梅現在身在何處。

恒大早前的公告中不再將丁玉梅列為許家印配偶，而稱為獨立於公司及其關聯人士的第三方。由此引發外界對許家印離婚的猜測。

8月底時，有中國媒體報導，丁玉梅早在去年就已經與許家印辦理離婚事宜。

另，21世紀經濟報導引述分析指出，恒大集團累計分紅900多億人民幣中，由許家印、丁玉梅分別100%控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，透過中國恒大拿到其中大部分分紅，並在出險前後已轉移到境外，亦即透過「技術性離婚」的操作最終落到「境外前妻」丁玉梅的口袋。

恒大集團 香港 北京

上一則

「中國巴菲特」關善祥突傳死訊 網傳旗下基金踩雷地產股

延伸閱讀

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌
龐氏分紅？恒大12年負債深不見底 許家印卻賺75億美元

龐氏分紅？恒大12年負債深不見底 許家印卻賺75億美元
許家印「前妻」丁玉梅傳離境 持有加拿大護照

許家印「前妻」丁玉梅傳離境 持有加拿大護照
許家印被捕「前妻」去向成謎 傳已獲數百億人民幣分紅

許家印被捕「前妻」去向成謎 傳已獲數百億人民幣分紅

熱門新聞

9月30日，中國組合全紅嬋（右）/陳芋汐在比賽中，她們以375.30分獲得冠軍。（新華社）

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

2023-09-30 19:05
華為26日在秋季新品發表會上推出全新高端品牌「Ultimate Design非凡大師」，其中包含一款以18K金打造的高階智慧手表。（圖／取自華為官網）

華為18K金智慧手表售3000元 中媒：有錢人展現愛國情懷

2023-09-27 09:35
菲律賓海岸防衛隊聲稱已拆除的黃岩島浮動屏障。（取材自微博）

菲律賓已拆除黃岩島「浮動屏障」？ 樞密院十號：摻水造假

2023-09-26 21:21
福廈高鐵的湄洲灣跨海大橋。（中新社）

離台灣最近的一條路線 中國「福廈高鐵」28日通車

2023-09-26 09:17
(噓！新聞)

中國單身女CEO買精生2女 再曝來美取精「生個弟弟」

2023-09-29 15:40
杭州亞運會開幕典禮，中華代表隊安排在第36順位進場，現場大螢幕則打出｢中華台北｣字樣。杭州特派記者季相儒／攝影

杭州亞運開幕式中華隊入場 央視直播跳出「1畫面」

2023-09-23 11:47

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌
全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元