WSJ：中國官方正調查許家印是否試圖轉移資產到海外

2018年，許家印（右四）與太太丁玉梅（右三），回河南鄉下探親。（取材自恒大官網）

華爾街日報（WSJ）引述消息人士報導，北京 當局正在調查中國大型地產商恒大集團 主席許家印是否試圖將資產轉移到海外。

恒大上周公告證實，接到有關部門通知，許家印「因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施」。

中國恒大9月28日公布，該公司接到有關部門通知，董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。該股將繼續暫停買賣，直至另行通知。

騰訊新聞日前報導稱，曾於7月下旬從知情人士處獲悉，許家印前妻丁玉梅在得知中國有企業家因許家印遭到「邊控」後，隨即買了機票離開香港 。

據報，在此之前，她一直在香港協助相關機構進行恒大集團的債務重整事宜，暫不知曉丁玉梅現在身在何處。

恒大早前的公告中不再將丁玉梅列為許家印配偶，而稱為獨立於公司及其關聯人士的第三方。由此引發外界對許家印離婚的猜測。

8月底時，有中國媒體報導，丁玉梅早在去年就已經與許家印辦理離婚事宜。

另，21世紀經濟報導引述分析指出，恒大集團累計分紅900多億人民幣中，由許家印、丁玉梅分別100%控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，透過中國恒大拿到其中大部分分紅，並在出險前後已轉移到境外，亦即透過「技術性離婚」的操作最終落到「境外前妻」丁玉梅的口袋。