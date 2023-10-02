WSJ：中國官方正調查許家印是否試圖轉移資產到海外
華爾街日報（WSJ）引述消息人士報導，北京當局正在調查中國大型地產商恒大集團主席許家印是否試圖將資產轉移到海外。
恒大上周公告證實，接到有關部門通知，許家印「因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施」。
中國恒大9月28日公布，該公司接到有關部門通知，董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。該股將繼續暫停買賣，直至另行通知。
騰訊新聞日前報導稱，曾於7月下旬從知情人士處獲悉，許家印前妻丁玉梅在得知中國有企業家因許家印遭到「邊控」後，隨即買了機票離開香港。
據報，在此之前，她一直在香港協助相關機構進行恒大集團的債務重整事宜，暫不知曉丁玉梅現在身在何處。
恒大早前的公告中不再將丁玉梅列為許家印配偶，而稱為獨立於公司及其關聯人士的第三方。由此引發外界對許家印離婚的猜測。
8月底時，有中國媒體報導，丁玉梅早在去年就已經與許家印辦理離婚事宜。
另，21世紀經濟報導引述分析指出，恒大集團累計分紅900多億人民幣中，由許家印、丁玉梅分別100%控制的英屬維京群島和開曼群島的離岸公司，透過中國恒大拿到其中大部分分紅，並在出險前後已轉移到境外，亦即透過「技術性離婚」的操作最終落到「境外前妻」丁玉梅的口袋。
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