拍攝挪威機場管制區 中國女子被逮捕

一名中國女子在挪威機場因拍攝照片被拘捕。（取材自微博）

一名中國女子日前在挪威機場降落時被憲兵逮捕。她被指控從飛機窗口拍攝了有F-35戰機和P-8海神海上巡邏和偵察機的快速反應軍事機場的照片和視頻。

法廣網引述挪威媒體報導，一名中國婦女在拍攝位於埃沃內斯（Evenes）的挪威空軍基地後，被乘客通知了當局。 警方接到通知後，將該女子逮捕。挪威PYOK網站引述目擊者稱，在DY84-16航班上，機艙乘務員用英語和挪威語廣播，告知乘客攝影禁令，但一名中國乘客對警告置若罔聞，繼續用手機拍照。

挪威在線新聞網站報導，中國婦女將手機拿到窗口拍攝時，坐在中間座位的一名挪威乘客對這名中國女子說：「我們已被用挪威語和英語告知禁止拍照」。該乘客並說，在挪威飛機飛往埃文斯的途中，「一經過斯特廷登，這位中國婦女就把手機舉到窗前，當我們在埃文斯下飛機時，她走出隊列，站起來拍攝或拍照」、「她拍攝、用中文寫東西，並用手機發送影片和照片」、「當挪威飛機滑向航站樓時，這名中國婦女又將手機舉到了機窗上」。

據報導，挪威乘客稱自己毫不懷疑這名中國婦女也拍攝到了埃文斯的戰鬥機：「我看到戰鬥機在滑行，停機時，機長告訴我們必須等一下才能下飛機，因為挪威武裝部隊的F-35戰鬥機即將升空」。

據PYOK網站介紹，挪威機場臨近的埃夫內斯空軍基地有一個F-35戰鬥機中隊，為北約 提供15分鐘的快速反應待命，還有P-8海神海上巡邏和偵察機。