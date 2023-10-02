印尼一帶一路指標工程 雅萬高鐵2日正式營運

2023年5月15日，西爪哇省萬隆，在連接首都雅加達和萬隆的中國製造的高鐵Tegalluar站，一列火車經過檢查電子系統的工人。（Getty Images）

印尼 將開通東南亞 首條高速鐵路、由中國資助並協助建設的雅萬高鐵。這是中國「一帶一路」的關鍵項目之一，連結印尼首都雅加達和印尼第四大城市萬隆，旅行時間將從3小時縮短至約40多分鐘。

美國之音報導，雅萬高鐵於2016年破土動工，原預計2019年下半年完工，但完工日期一延再延，延誤和不斷增加的成本令觀察人士質疑其商業效益。不過印尼總統佐科威（Joko Widodo）一直支持此項目，並將在2日為這條長達142.3公里的鐵路主持啟用儀式。

印尼政府將這輛中國製造的高鐵命名為「Whoosh」。其名稱概念來自於描述快速列車聲音的形容詞，也是「節省時間（Waktu Hemat）、優化運行（Operasi Optimal）、可靠系統（Sistem Handal）」的縮寫，作為雅萬高鐵的標識。

佐科威和其他印尼高級官員2日將從位於雅加達東部的首站哈林站，搭乘「Whoosh」列車前往位於萬隆的終點站特加盧亞爾站。

這條斥資73億美元的高鐵項目主要由中國資助，由中國和印尼合資的印尼-中國高速鐵路公司（PT KCIC）承建。據報導，雅萬高鐵超支金額約12億美元，整體造價比當初同樣競標雅萬高鐵的日本所提出的62億美元總工程造價高出不少。

印尼海事及投資協調部部長潘才旦（Luhut Binsar Panjaitan）表示，中國已同意將其技術轉讓給印尼，以便未來該國的高鐵列車可以在國內製造。潘才旦9月29日說，雅萬高鐵項目將持續建設延伸到泗水。佐科威總統已經向他和數位利益相關者下達命令，對雅萬高鐵延伸至泗水項目進行可行性研究。

中國國務院 總理李強上個月訪問印尼時試乘雅萬高鐵，一周後佐科威也首次試乘，並讚賞即使是在列車以350公里時速行駛時，搭乘體驗也相當平穩舒適。佐科威希望印尼民眾能夠更多使用公共交通工具，減少交通壅塞和污染。

在正式啟動商業營運之前，印尼-中國高速鐵路公司（PT KCIC）進行了兩周的預約免費試乘體驗活動。10月初起，雅萬高鐵將正式開始售票，進入商業運營，此後將根據市場需求確定旅客列車開行數量，滿足民眾出行需求。

雅萬高鐵每列車編組8節，設VIP、一等、二等座，總長209米的列車設有總座位601個。截至上周六，車票價格尚未最終確定，但印尼中鐵公司估計，每位乘客的單程票價將從二等座位25萬印尼盾（約16美金）至VIP座位的35萬印尼盾（約23美金）不等。

「我非常高興、非常激動，我們終於可以在印尼乘坐高鐵了，」一位上周參加試乘的雅加達居民克里斯蒂安托・努薩特亞（Christianto Nusatya）說。但努薩特亞表示，雅加達和萬隆之間距離太短，坐高鐵不太划算，他更傾向選擇普通火車或汽車。

雅加達非政府組織交通研究所執行主任戴迪·赫蘭邦（Deddy Herlambang）表示，公眾並不真的需要雅加達至萬隆的高鐵，因為兩座城市之間已有許多其他交通方式。「高鐵不能替代既存的交通方式，」赫蘭邦說，「人們當然更願意使用更便宜的交通方式進行短程旅行。」

戴迪·赫蘭邦還說，如果高鐵連結雅加達和泗水，必將產生重大影響。但他對此鐵路項目能否在30年內營利感到悲觀。印尼中國高鐵公司（KCIC）財務風險董事張超上月曾表示，「你要問我雅萬高鐵明年賺不賺錢？我明確告訴你，不賺錢。」