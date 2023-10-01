菲控對待小國「如校園霸凌」 中：專業克制 依法驅離菲船

中國外交部批美才是製造、操作假消息的一方。（美聯社）

中國與菲律賓南海主權爭議未歇，兩國近期再因黃岩島周邊浮動屏障起爭議。菲律賓國防部長鐵歐多洛近日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示，中國對待較小國家的行徑有如校園霸凌 ，他相信中國在控制「整片南海」之前不會罷手，菲律賓和全世界都必須抵制北京 的擴張。

鐵歐多洛批評，中國不只是偷午餐費，更是偷了整個便當袋、椅子，甚至入學資格。

鐵歐多洛認為，北京當局在控制「整片南海」之前不會罷手，如果不阻止，中國將一步步蠶食菲律賓的主權及領土，他更稱，菲律賓別無選擇，唯有挺身對抗，也強調菲律賓在200海里的專屬經濟區內拒不退讓，「我們正為了菲律賓漁民、資源及國家存亡而戰」。

鐵歐多洛更警告，如果中國封鎖南海，下一個目標可能是馬六甲海峽，繼而是印度洋，因此菲律賓及其他國家必須挺身對抗中國在南海的領土擴張。他強調，區域內其他較小國家，亦可能成為霸凌受害者。

對於菲國抗議，中國外交部發言人汪文斌9月25日回應，黃岩島為中國固有領土，擁有無可爭辯的主權，海警依法採取必要措施，對菲律賓方船隻攔阻驅離，「有關操作專業克制」。

此外，美國國務院 9月29日發布報告示警，中國正耗費數十億美元散播假資訊，包括操縱媒體等，恐讓全球言論自由急速萎縮。中國外交部9月30日反駁稱，美方發布有關報告罔顧事實、顛倒黑白，本身就是虛假資訊，將輿論場武器化正是美國的「首創」。